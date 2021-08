Afghaanse filmmakers en kunstenaars op de vlucht

Luttele uren voor de Taliban Kaboel innamen, kreeg filmmaakster Shahrbanoo Sadat een uitnodiging om Afghanistan te verlaten. Ze weigerde. De dag erop was alles anders. ‘Plots zagen we Taliban op wagens rondrijden met witte vlaggen en moesten we rennen.’

Samen met 9 familieleden deed ze er 3 dagen over om tot op de luchthaven te geraken. Met de hulp van het Franse leger vlogen ze naar Abu Dhabi, waarna ze onderdak kregen in Parijs. ‘Ik had geluk, vele anderen niet’, zegt de regisseuse die vier jaar geleden te gast was in Genk op het filmfestival Mooov.

Ze is een van de vele nieuwe stemmen die opkwamen onder het nog jonge Afghaanse filmfonds dat werd geleid door Sahraa Karimi. Zij is deze week te gast op het filmfestival van Venetië, dat een panelgesprek opzet over de situatie van Afghaanse filmmakers. Karimi kon zelf Kaboel ontkomen met hulp van de Oekraïense en Turkse regeringen. ‘De Taliban steunen en waarderen kunst en cultuur niet’, zegt ze. ‘Ze zijn bang van onafhankelijke, opgeleide vrouwen, die onzichtbaar moeten blijven.’

Het fonds had tot voor kort 22 films in voorbereiding. De jonge Afghaanse filmsector en kunstwereld is ingestort.