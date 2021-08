Wintercollectie te laat door corona

Door logistieke problemen in Azië raakt een deel van de wintercollectie voorlopig nog niet in onze ­kleding­winkels.

Volgens de directeur van de Mode Unie, Isolde ­Delanghe, teisteren de vertragingen de ­hele sector. ‘In China en ­India worden havens gesloten van­wege corona. Normaal wordt de wintercollectie vanaf nu tot ­begin september geleverd, maar er is al veel verschoven naar ­oktober en daarna is het afwachten.’ ‘Als ze in China ­coronabesmettingen vaststellen, hoe weinig ook, nemen ze onmiddellijk drastische maatregelen’, zegt ook Bart Claes van JBC.

Kledingzaken kopen hun collecties zo’n negen maanden van tevoren in. ‘Daarom zaten ze ook met zo’n gigantisch overaanbod tijdens corona’, zegt Delanghe.