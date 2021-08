KBC stoot portefeuille ‘slechte’ kredieten in Ierland af

KBC verkoopt bijna de volledige portefeuille van kredieten met terugbetalingsproblemen in Ierland. Het gaat om kredieten ter waarde van zo’n 1,1 miljard euro, zo maakte de Belgische bank-verzekeraar maandag voor beurs bekend. Eerder dit jaar had KBC al een akkoord rond de overname van haar gezonde kredieten in Ierland, met de Bank of Ireland.