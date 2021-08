Kanye West zegt dat zijn album gelost is zonder zijn toestemming

Foto: Getty Images for Universal Music

Na heel wat uitstel verscheen zondag Donda, het nieuwe album van Kanye West, op de streamingdiensten. Luttele uren na de release laat de rapper weten dat zijn label het album tegen zijn wil gelost heeft.

Een nieuw album van Kanye West komt er zelden zonder slag of stoot. Enkele uren nadat fans opgelucht ademhaalden bij de release van Donda, het nieuwe studioalbum, schrijft West op Instagram dat het tegen zijn wil is verschenen: ‘Universal heeft mijn album uitgebracht zonder mijn toestemming en ze weerhielden Jail 2 van het album’. Oorspronkelijk stond Donda gepland voor 22 juli, maar West schoof de verschijningsdatum al verschillende keren voor zich uit.

Universal Music, het label van de rapper, heeft nog niet officieel gereageerd, maar volgens Variety noemen bronnen binnen het bedrijf de claim van Kanye West ‘belachelijk’.

Wat er aan de hand is met het nummer Jail pt. 2 is evenmin duidelijk. Dat nummer werd pas na de release aan het album toegevoegd op de streamingdiensten. Op sociale media zou West geïnsinueerd hebben dat het management van rapper Dababy, die enkele verzen op het nummer voor zijn rekening neemt, nog geen toestemming had gegeven voor de samenwerking. Streamingdiensten houden wel vaker nummers tegen waarvan de rechten niet waterdicht zijn.

Behalve Dababy is op het nummer ook Marilyn Manson te horen. Dat leidde op sociale media al tot felle reacties, toen ze allebei verschenen op een luistersessie in Chicago. Dababy ligt onder vuur voor homofobe uitspraken. Manson wordt door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Dat Kanye West hen samen laat opdraven is allicht geen toeval.