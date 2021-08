Paralympiër Francis Rombouts sluit Boccia groepsfase af met zege

Bocciaspeler Francis Rombouts (BC2-klasse) heeft maandag zijn derde en laatste poulewedstrijd op de Paralympische Spelen in Tokio gewonnen.

Rombouts, die voor het duel al zeker was van de uitschakeling, versloeg de Brit Will Hipwell met 8-1.

Zaterdag opende Rombouts met een 10-2 nederlaag tegen de Slovaak Robert Mezik. Zondag was ook Worawut Saengampa uit Thailand te sterk (2-2, 1-0 na tiebreak). Rombouts eindigt in zijn groep als derde.

Alleen de eerste van elke poule en de beste twee nummers twee stootten door naar de kwartfinales.

Hersenverlamming

Francis was 18 maanden toen hij vanuit India geadopteerd werd. ‘Mijn ouders wisten niet van mijn beperking toen ze me adopteerden. Ik heb hersenverlamming, maar het is niet duidelijk of ik dat van bij de geboorte had’, vertelde hij eerder.

Met kinesitherapie probeert Francis de controle te behouden over zijn ­lichaam. En met zijn sport. Boccia is een voorloper van petanque. De ­oude Grieken speelden het al, maar de laatste decennia is het vooral ­populair bij mensen met een motorische beperking.

In de aanloop naar Tokio trainde hij twintig uur per week.