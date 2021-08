Bewolkt en nog kans op motregen

Maandag blijft het grijs. De maxima klimmen naar 20 of 21 graden. Ook de komende dagen blijft het bewolkt.

Maandagochtend hangt er veel lage bewolking met plaatselijk nog wat lichte motregen en soms mist in de Ardennen. In de loop van de dag wordt het meestal droog in het westen van het land met opklaringen, en krijgen de andere streken een wisselende bewolking met enkele buien, vooral in het oosten. De maxima klimmen naar 16 graden op de Ardense hoogten en 20 of 21 graden in Vlaanderen. Dat meldt het KMI.

Volgende nacht wordt het droger en klaart het geleidelijk op. Hier en daar ontstaat er lage bewolking met kans op mist, vooral ten zuiden van Samber en Maas. Aan zee is een bui niet uitgesloten. De minima schommelen tussen 9 en 15 graden.

Dinsdagochtend is het zicht mogelijk beperkt in de Ardennen door nevel, mist en lage bewolking. Na het optrekken van het ochtendgrijs wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Er is een kleine kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, bij maxima tussen 17 graden op de Hoge Venen en 22 graden in de Kempen.

Woensdag is het vaak zwaarbewolkt met hier en daar lichte neerslag. De maxima schommelen tussen 15 graden in Hoge Venen en 20 graden in het centrum van het land.

Donderdag blijft het droog met opklaringen en wolkenvelden. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden. Ook vrijdag blijft het droog wordt het zonnig. De maxima liggen rond 22 graden in het centrum van het land.