Jelle Vossen trapt Zulte Waregem met twee goals voorbij KV Oostende

Zulte Waregem heeft aan zee de afsluiter van de speeldag gewonnen. Met een vroege en een late goal bezorgde Jelle Vossen Essevee tegen KV Oostende een tweede zege van het seizoen. KV Oostende maakte zeker aanspraak op meer, maar faalde telkens in de afwerking. Het liet zo de kans liggen om aan de leiding te komen.

Sluwe vossen verliezen hun streken niet en een Jelle Vossen al zeker niet. Vorige week ontnam hij Charleroi eigenhandig de zege met twee goals, en tegen KV Oostende deed hij dat kunstje nog eens over. Alleen leverde het nu niet één, maar wel drie punten op. Want hoewel de kustploeg de wedstrijd in de openingsminuten in handen had, zette Vossen Essevee aan ’t zeetje al na vijf minuten op rozen . Bij de thuisploeg was vooral D’Arpino de gebeten hond. Het was immers zijn ziekenhuisbal die door David Hubert in één tijd tot bij aanvaller van Essevee gespeeld werd.

Aangename eerste helft

KVO zou er zich niet meer van herstellen. Niet dat KVO zich als een mak lammetje naar de slachtbank liet leiden. Integendeel. Het speelde kans na kans bij elkaar, maar scoren? Dat lukte niet. Meteen na de openingsgoal al zagen Tanghe en Batzner hun doelpogingen net over zoeven. Aan de overkant was een schot van Gano hetzelfde lot beschoren. Ook de doelmannen moesten zich onderscheiden in een aangename eerste helft, want Bostyn moest zich helemaal strekken op een vrije trap van D’Arpino en een poging van Gueye, terwijl er tussendoor ook een pantersprong nodig was van Hubert om Gano van de 0-2 te houden. Aan kansen dus geen gebrek.

Gaandeweg lieten de bezoekers wel van hun pluimen, want Oostende nam in het tweede deel van de eerste helft de partij stevig in handen. Het bleef zoeken naar de gelijkmaker, maar onder meer een duikkopbal van Gueye ging voorlangs. De grootste kans was wel nog voor de bezoekers, maar Srarfi, die zijn eerste basisplaats van het seizoen kreeg, raakte na een snelle omschakeling niet voorbij Guillaume Hubert.

Oostende hield die lijn aan in de tweede helft en ging meteen op zoek naar de 1-1, maar verzuimde opnieuw te scoren. Vooral Gueye wrong een zoveelste grote kans de nek om. KVO verdiende simpelweg de gelijkmaker, Zulte Waregem moest zich beperken tot verdedigen. Af en toe kwam Essevee er wel eens uit, maar meer dan eens schuchter de neus aan het venster steken, was het niet, want de thuisploeg bleef drukken.

Veel opstootjes

Het spel lag echter steeds vaker stil door opstootjes en discussies en dat speelde niet in het voordeel van Oostende. Het bleef ook opletten geblazen voor de tegenprikken van Essevee, want Hubert moest alle zeilen bijzetten om Gano tegen zijn ex-ploeg het scoren te beletten. Een van die tegenprikken werd Oostende tussen het kansen missen door uiteindelijk ook fataal: met zijn tweede van de avond, zijn zesde in evenveel matchen, trok Jelle Vossen in het slot de tweede zege van het seizoen voor Zulte Waregem over de streep.