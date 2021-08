Te veel egels in opvangcentrum

Het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren (VOC) in Merelbeke heeft dit jaar al duizend egels opgevangen. Vorig jaar bereikte het dat aantal pas veertig dagen later. Verantwoordelijke Nick De Meulemeester roept op om de dieren niet meer te voeren: ‘Egels zijn geen huisdieren.’

Het opvangcentrum ving in zijn beginjaren alleen vogels op, maar het lijkt erop dat de egel de houtduif zal inhalen als meest opgevangen diersoort. ‘Woensdag was het echt hectisch, met 22 egels op één dag’, zegt De Meulemeester. ‘Ze komen aan de lopende band toe en we hebben nauwelijks tijd om de dieren te voeren.’

De Meulemeester verwacht dat het VOC tegen eind dit jaar 1.500 egels opgevangen zal hebben. ‘Elke dag sterven er in België 5.000 egels door toedoen van de mens. Ze komen om in het verkeer, ze blijven in een afspanningsdraad hangen of ze krijgen vergiftigde slakkenkorrels of rattenvergif binnen. Soms drinken ze van de melk die mensen buitenzetten voor hun kat. Dat is dodelijk voor een egel, die niet tegen lactose kan. Gezonde dieren moeten zelf hun voedsel zoeken, en al die voedselpakketten voor dieren zijn extra belastend voor het milieu.’ (lvi)