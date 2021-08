Debutant Iké Ugbo bezorgt Genk zege tegen Anderlecht

KRC Genk heeft zich in extremis voorbij Anderlecht geknokt. Christian Kouamé debuteerde in de tweede helft voorin bij Anderlecht, net als Ike Ugbo aan de overkant bij KRC Genk. Kouamé maakte een goede indruk, maar het was Ugbo die de wedstrijd in een beslissende plooi legde en de 1-0 voor Genk maakte. Anderlecht kwam de opdoffer niet meer te boven en ziet Genk naar de vierde plaats in het klassement springen.

Anderlecht moest zich herpakken na de onverwachte Europese uitschakeling. Het was even wachten tot de rook van de Genkse fans boven het veld van de Cegeka Arena was wegtrokken, maar dit keer had Vincent Kompany zijn spelers wel scherp aan de aftrap gekregen.

Veelbelovend begin

RSCA probeerde Genk zelfs direct bij de keel te grijpen. Raman werd meteen diep gestuurd door Hoedt en verscheen zo alleen voor doelman Vandevoordt. Alleen stond het vizier van de spits niet op scherp en mikte hij over. Meteen daarna kreeg ook Zirkzee een kans op aangeven van Raman, maar de Nederlander miste zijn schot.

Een veelbelovend begin, alleen zwakte paars-wit daarna af en moest het in het vervolg van de wedstrijd veel achter de bal lopen. El Hadj oogde volgens Kompany fit op training en kreeg zijn eerste basisplaats in de competitie, maar net als Refaelov kon hij niet voldoende zijn stempel drukken. Genk nam het commando dan ook snel over. Sergio Gomez had het op de rechtsachter niet onder de markt tegen Ito en moest geregeld toestaan dat de Japanner hem voorbijliep. Na zeventien minuten zette Ito ook Harwood-Bellis in de wind, maar het daaropvolgende schot zoefde naast doel. Nog via dezelfde flank kreeg Munoz een kopkans en ook Bongonda probeerde het eens vanop afstand. Onuachu had het dan weer moeilijk omdat Hoedt er telkens kort op zat.

Debutanten tonen zich

Naarmate de eerste helft vorderde vond Anderlecht wel zijn tweede adem. Raman werd verschillende keren alleen voor doel gezet, maar kwam ofwel een teen tekort, ofwel liep hij buitenspel of Lucumi keerde in laatste instantie nog terug. Sergio Gomez toonde zich in verdedigend opzicht dan wel niet altijd even secuur, maar aanvallend zette hij ei zo na de 0-1 op. Hij vond met een aflegger Zirkzee, maar zijn schot werd geblokt.

De Nederlander oogde nonchalant in die actie en kan voorlopig niet bevestigen. Op een vrije trap tikte Harwood-Bellis de bal tegen de buitenkant van de paal, maar het mocht niet baten. De wedstrijd was best in evenwicht en zo gingen beiden ploegen met 0-0 op het scorebord de kleedkamer in.

Ook Kompany had gezien dat Zirkzee z’n dag niet had en greep in bij de rust. De Nederlander moest plaats ruimen waardoor Christian Kouamé mocht debuteren. De Ivoriaanse spits verstopte zich niet en liet zich meteen veelvuldig betrekken in het spel. Maar opnieuw nam Genk snel het commando over. Op het uur legde Ito de bal goed af voor Onuachu, maar die zag zijn schot geblokt.

Kouame bleef wel proberen en stak Raman, die weer onvermoeibaar spurtjes aan het trekken was, eens goed diep, maar ook in de tweede helft stond zijn vizier niet op scherp. Amuzu mocht het iets na het uur dan proberen, in de spits zowaar, maar het was verdediger Harwood-Bellis die de beste kans kreeg. Hij zag een kopbal uiteenspatten op de lat.

Bij Genk kwam het enige gevaar nog steeds van de snelle Ito. Ook Van den Brom zag dat het zo niet zou lukken en gooide Ugbo in de strijd in plaats van Onuachu. De 22-jarige Engelse spits mocht zo net als Kouame aan de overkant debuteren. Het inspireerde Genk zowaar nog eens tot een goede aanval. Thorstvedt vond met zijn voorzet Bongonda die de 1-0 leek binnen te koppen. Hendrik Van Crombrugge had echter geen zin in een nederlaag en pakte uit met een geweldige save.

Ike Ugbo had dan weer geen zin in een gelijkspel en ontpopte zich tot matchwinnaar. In de 85ste minuut zette Thorstvedt hem met een listig balletje alleen voor doel. Ugbo toonde zijn torinstinct en verschalkte Van Crombrugge met de buitenkant van zijn rechtervoet. 1-0 voor Genk. Anderlecht kwam de opdoffer niet meer te boven en bleef verweesd achter. Genk wipt naar de vierde plaats in het klassement.