Sterk OHL maakt 2-0 achterstand ongedaan tegen Antwerp

Na de Europese comebackzege tegen Omonia Nicosia waren de rollen nu omgekeerd. Antwerp gaf tegen OHL een 2-0-voorsprong uit handen. Met een gelijkspel schiet het in de stand – het telt na vijf duels vijf punten – niet veel op.

Vijf wissels in de basisploeg van Antwerp, dat verwonderde niet. De match tegen Omonia – met verlengingen – vergde veel energie en dus gunde Priske enkele spelers (Buta, Birger Verstraete, Benson, Balikwisha en Eggestein) rust. De opvallendste ‘nieuweling’ was… Michael Frey. De topschutter, heel snel terug na zijn blessure, zat al in de selectie en mocht zelfs starten.

Bij OHL, na vijf duels nog altijd zonder zege en daardoor voorlaatst, voerde Marc Brys toch ook vier wissels door, maar vanwege een andere reden – een 1-4-pandoering tegen Eupen. Zo kwam Rezaei voor het eerst aan de aftrap, maar zijn vizier stond nog niet op scherp. Amper 34 seconden ver kreeg hij de perfecte assist aangeboden door De Norre, maar vrijgelaten door De Laet trapte de Iraniër hoog over. De bezoekers waren in het openingskwartier gewoon veruit de gevaarlijkste ploeg. Maertens testte Butez eens met een listige vrijschop van heel ver en de Franse doelman moest ook ingrijpen nadat Tamari een man of drie had voorbijgesneld. De debuterende De Sart miste ook nog een prima kans tegen de club die hem verhuurt. Een 0-2-voorsprong had zomaar gekund.

Net als vorig seizoen?

Langzaamaan kwam een stilaan uitgekaterd Antwerp erdoor. Bataille bracht voor, Frey kopte naast. Qua uitgespeelde kansen bleef het daar wel bij. Het was tot diep in de eerste helft wachten op nieuw gevaar én op medewerking van OHL. Miyoshi lepelde de bal in de zestien meter en Mathieu Maertens, die Yusuf het koppen wilde beletten, knikte dan maar zelf voorbij zijn doelman. Erg lullige manier om 1-0 achter te komen en het was nog niet gedaan. Op een al even lullige manier gaf De Norre op slag van rust ook nog een penalty cadeau, door een voorzet van Yusuf met zijn arm te blokken. Fischer liet Frey de penalty trappen en de 2-0 was een feit. De Zwitserse topschutter schreeuwde het uit van vreugde.

Zou Antwerp de tweede helft rustig kunnen uitspelen? Toch maar opletten, want vorig seizoen maakte OHL een 2-0-achterstand op de Bosuil nog ongedaan (om dan nog met 3-2 te verliezen). Doelpuntenmakers van destijds Sowah en Henry liepen er nu echter niet meer bij, maar niet getreurd. Toen Mercier een vrijschop voor doel gooide, was er niemand in de buurt om de opkomende Özkacar het koppen en scoren te beletten.

Intussen was het ook al tot een opstootje gekomen waarbij Dewaest onder anderen Nainggolan duwde. Allebei hebben ze een tattoo van een roos in hun hals, maar dat schept blijkbaar geen band. Het was duidelijk dat het nog een pittige partij zou worden. Met een nieuwe penaltyclaim bij Antwerp, nadat Miyoshi even werd vastgehouden, en met mogelijkheden op de gelijkmaker. Tamari had pech dat De Laet zijn poging nog blokte.

Rood voor Dewaest

Dat vers bloed nodig was, had Priske al even door en hij bracht – na Verstraete aan de rust al – zowel Eggestein als Buta en Balikwisha op hetzelfde moment. Maar voor veel extra schwung zorgde het niet meteen. En een kwartier voor tijd was het zowaar opnieuw voor prijs voor de mannen van Brys. Na een corner van Antwerp ging het vliegensvlug naar de overkant. Mercier liep er op links (niet voor het eerst) Nainggolan af en bediende met zijn ‘mindere’ linker Shengelia aan de verste paal, met een geweldige lage voorzet. De Georgiër bleef rustig en trapte binnenkant paal binnen. Alles te herdoen voor Antwerp, dat moest opletten voor een derde tegengoal. Bijna kwam het tot een ongelukkige owngoal van Verstraete, maar Butez kon de bal nog over tikken. Via Eggestein, die uithaalde in draai, was ook de 3-2 echter nog dichtbij. Romo redde zijn team ditmaal.

Ook in de toegevoegde tijd kon het nog alle kanten op. Shengelia kwam dicht bij zijn tweede na een knappe aanval en Rezaei had de bal maar voor het binnenkoppen. Antwerp hoopte ook nog op die winning goal na een rode kaart voor Dewaest (tweemaal geel), maar het mocht niet baten. Het blijft na vijf competitieduels achter met vijf punten.