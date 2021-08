Grote Prijs van België Formule 1 valt in het water, Verstappen wint

De Grote Prijs van België had om 15 uur moeten starten, maar door aanhoudende regenval en slechte zichtbaarheid werd die start uitgesteld. Iets na 18 uur vertrokken de rijders toch, maar na vier ronden achter de safety car werd Max Verstappen aangeduid als winnaar.

Nog voor de race in België goed en wel was begonnen, moest Red Bull Racing al een domper verwerken. Op het kletsnatte circuit crashte Sergio Pérez bij de verkenningsronde. De Mexicaan maakte geen harde klapper, maar belandde wel in de bandenstapel en kon hier zelf niet meer uitkomen.

De race kon echter sowieso niet starten doordat de baan te nat lag en de zichtbaarheid niet goed genoeg was. De Grote Prijs had moeten beginnen om 15 uur, maar de start werd meerdere keren uitgesteld. Nadien werden twee verkenningsrondjes achter de safety car gereden, waarna de rode vlag werd uitgehangen. De rijders stonden vanaf omstreeks 15.30 uur stil in de pits.

Aanvankelijk zou de race hoe dan ook om 18 uur moeten stoppen - de klok was immers wel beginnen lopen om 15 uur, waarna er drie uur de tijd is om de race te eindigen. Maar de Internationale Automobielfederatie en de aanwezige stewards beslisten om overmacht in te roepen.

Iets na 18 uur kwam het bericht dat er toch geracet zou worden. Om 18.17 uur mochten de wagens achter de safety car de pits uit, tot jolijt van de fans die al de hele dag in de regen wachtten. Maar het draaide uit op een grote teleurstelling. Na bijna tien minuten rijden werd er opnieuw een rode vlag uitgehangen.

Halve punten

Max Verstappen wordt daardoor als winnaar aangeduid . Hij en de andere rijders uit de top tien krijgen wel slechts halve punten aangezien er geen 75 procent van de totale raceafstand gereden is. De Nederlander komt met die 12,5 punten 5 punten dichter bij Lewis Hamilton, die 7,5 punten meeneemt.