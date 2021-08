Voorzitter IJzerwake pleit voor samenwerking met N-VA

Wim De Wit, de voorzitter van de IJzerwake, ziet een samenwerking tussen de partijen Vlaams Belang en N-VA als een fundamentele stap voor de onafhankelijkheid van Vlaanderen. Dat zei hij zondag in zijn speech op de IJzerwake, de radicale afscheuring van de IJzerbedevaart.

De IJzerwake ontstond als radicale afscheuring van de IJzerbedevaart. Elk jaar brengt de organisatie eind augustus duizenden mensen bijeen in Steenstrate bij Ieper. De Vlaams-nationalistische bijeenkomst bracht dit jaar zo’n 2.000 mensen samen aan het monument van de gebroeders Van Raemdonck. Onder de aanwezigen was Dries Van Langenhove, samen met verschillende leden van Schild en Vrienden.

Het thema van de twintigste IJzerwake was ‘Vrijheid voor Vlaanderen’. In zijn speech sprak voorzitter De Wit over een samenwerking tussen Vlaams Belang en N-VA. ‘Zullen indien nodig de partijen samenwerken? Zullen ego’s en vetes opzijgeschoven worden om het grotere doel te dienen, namelijk fundamentele stappen voorwaarts zetten in de Vlaamse autonomie?’, klonk het.

Nadien zei De Wit dat die samenwerking essentieel was. ‘Wij betreuren dat de twee partijen nogal eens op elkaar schelden. Zo kunnen ons doel nooit bereiken. De samenwerking is absoluut noodzakelijk’, aldus De Wit. Ook gastspreker Hugo Maes, voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) haalde de samenwerking aan. ‘Het wordt hoog tijd om finaal de klus te klaren en het project ‘Vlaamse staat’ af te ronden. Een gezamenlijke aanpak van de Vlaamse partijpolitiek en ook van de ongebonden Vlaamse beweging.’

‘Islamisering bedreigt manier van leven’

In zijn speech kaartte de voorzitter ook het thema ‘islamisering’ aan. ‘Met een blinde hardnekkigheid blijven onze politieke elites zich vasthouden aan de dwaze illusie dat islam en democratie kunnen samengaan. De islamisering bedreigt onze manier van leven.’

Ook op de aanpak van de coronacrisis kwam kritiek. ‘Per ministerieel besluit werden zo goed als alle grondwettelijke vrijheden opgeschort. De regering bepaalde zelfs wie er wel en niet gebruik mocht maken van het toilet in de privéwoning van de burgers.’

De IJzerwake werd achttien jaar geleden voor het eerst georganiseerd door de radicale Vlaamse beweging uit onvrede met de traditionele IJzerbedevaart in Diksmuide. De oude slogan ‘Nooit meer oorlog, zelfbestuur en godsvrede’, namen ze over. Sindsdien gaat de wake door op een veld nabij Ieper.