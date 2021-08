Voormalig IOC-voorzitter Jacques Rogge overleden

Jacques Rogge, voormalig voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat maakte het Internationaal Olympisch Comité zondag ‘met een immense droefheid’ bekend.

Gentenaar Jacques Rogge was IOC-voorzitter tussen 2001 en 2013, nadien werd hij erevoorzitter. Rogge was een orthopedisch chirurg met een specialisatie in sportgeneeskunde. Hij was ook een atleet en een levenslange sportliefhebber.

Hij was Belgisch rugbykampioen, vertegenwoordigde ons land in de nationale rugbyploeg, en was daarnaast ook nog 16-voudig Belgisch kampioen en wereldkampioen zeilen. Hij nam in die laatste sport ook deel aan drie Olympische Spelen - in 1968, 1972 en 1976.

Rogge begeleidde later ook de Belgische delegaties op de Olympische Zomerspelen van Moskou 1980, Los Angeles 1984 en Seoel 1988 en de Olympische Winterspelen van Innsbruck 1976 en Calgary 1988. Na zijn carrière als atleet werd hij voorzitter van het BOIC (1989-1992) en van de Europese Olympische Comités (EOC) (1989-2001). In 2001 werd hij verkozen tot voorzitter van het IOC. Na zijn IOC-voorzitterschap was hij ook Speciaal Gezant voor Jeugd, Vluchtelingen en Sport bij de Verenigde Naties.

Huidig IOC-voorzitter Thomas Bach reageerde in hetzelfde persbericht op het overlijden van Rogge. ‘Jacques hield in de eerste plaats van sport en van het omgaan met sporters - en hij bracht deze passie over op iedereen die hem kende. Zijn plezier in sport was aanstekelijk.’

Als teken van respect zal de Olympische vlag vijf dagen lang halfstok worden gehesen in het Olympisch Huis, in het Olympisch Museum en in alle gebouwen van het IOC en BOIC. Het IOC nodigt alle Nationale Olympische Comités en Internationale Federaties uit om zich bij dit gebaar van herdenking en eerbetoon aan te sluiten.

Jacques Rogge was getrouwd en laat een zoon, dochter en twee kleinkinderen na.