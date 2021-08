AA Gent vernedert Club Brugge: 6-1

Club Brugge beleefde een dramatische middag in Gent. Aan de rust stond blauwzwart al 3-0 in het krijt. Een own-goal van Brandon Mechele bracht in het slot de 6-1 eindstand op het scorebord.

Na de Europese kwalificatie zakten de Gentse fans met verse moed af naar de Ghelamco Arena. En ze zagen hoe Hein Vanhaezebrouck met enkel De Sart i.p.v. de geblesseerde Hjulsager het vertrouwen gaf aan dezelfde spelers die vorige donderdag aan de aftrap verschenen. Nieuwkomer Darko Lemajic viel in extremis af. Philippe Clement bracht in vergelijking met de thuiszege tegen Beerschot Van Der Brempt en Mbamba voor Persyn en de geschorste N’Soki.

Een Slag om Vlaanderen mét thuispubliek. Dat was door corona alweer even geleden. De thuisfans pakten uit met blauwe rook, spandoeken en vlaggen. De knaldrang in het Gentse bolwerk langs de Ringvaart was bijna fysiek voelbaar. Beide ploegen kwamen bovendien met evenveel ‘goesting’ op het veld en zochten meteen de zesde versnelling. Dat resulteerde in een boeiend openingskwartier zonder studieronde.

AA Gent toonde zich allerminst onder de indruk van de Brugse bezoekers. Het duo Depoitre – Tissoudali nam hierbij meteen het voortouw. Eerst kon Sobol nog een uitbraak van de Nederlander neutraliseren maar toen even later Ngadeu aanspeelde op links, speelde de Angolees de herboren Tissoudali aan in de zestien. Mbamba wist zich niet meteen raad met de situatie en Tissoudali legde de bal voorbij een kansloze Mignolet. Even leek het Gentse feestje niet door te gaan maar na consultatie van de VAR, kende ref Lambrechts de goal toch toe aan de Buffalo’s.

Bij de Brugse bezoekers liep er heel wat mis en ze konden dan ook niet meteen terugslaan. Integendeel zelfs. Toen Nurio op avontuur trok in de vijandige zestien werd hij neergehaald door Mechele. Lambrechts leek even te aarzelen maar wees dan toch resoluut naar de stip. AA Gent en strafschoppen zijn niet altijd een even geslaagde combinatie maar De Sart toonde zich bijzonder koelbloedig, zette Mignolet op het verkeerde been en verdubbelde zo ook meteen de Gentse voorsprong (2-0).

Nurio in de rol van afwerker

Clement probeerde langs de zijlijn zijn team aan te vuren maar behalve een infiltratie van Sobol – Hanche-Olsen kwam gevat tussenbeide – kon Club amper zijn opwachting maken in de buurt van Bolat. En toen gingen de Brugse verdedigers opnieuw aan het knoeien. Mata en Van Der Brempt hinderden elkaar en brachten zo Nurio in scoringspositie. Efficiëntie was de voorbije weken wel vaker een probleempje bij de Buffalo’s maar tegen de aartsvijand kun je altijd net wat meer, Nurio toonde zich een volbloed afwerker en bracht de 3-0 op het scorebord.

Bij rust greep Clement dan ook in. Mbamba bleef achter in de kleedkamer en Dost moest voorin voor meer stootkracht zorgen. Geen wissels aan de rust bij de thuisploeg maar toen Odijdja in een spurtduel met Van Der Brempt naar zijn bil greep, kon de Gentse aanvoerder niet verder. Zijn vervanger stond snel klaar: Bezus kreeg nog ruim 40 minuten om de blauw-witte zege veilig te stellen.

Bezus kruipt in de rol van Tita Tovenaar

Tissoudali voetbalt dezer dagen echter op een blauw-witte wolk en het Nederlands dribbelwonder dreef ook na de pauze de Brugse verdedigers tot wanhoop. Brugge had in dat vierde kwartier dan wel iets meer balbezit maar dan achtte Bezus zijn ‘moment de gloire’ gekomen. De Oekraïense middenvelder veroverde de bal op de rand van de Brugse zestien, zette een heerlijke dribbel in, ontdeed zich van Balanta en besloot droog in de verste hoek. 4-0. De Ghelamco Arena was nog niet uitverkocht maar daverde voor het eerst sinds mensenheugenis nog eens op haar grondvesten.

Vanaken milderde nog tot 4-1 na een hoekschop van Vormer. Maar dat was niet het begin van een Brugse remonte. Tissoudali eiste nog maar eens de hoofdrol op: de Gentse uitblinker zette fluks Sobol en Mechele voor schut en legde de bal panklaar op de voet van Depoitre die zijn eerste treffer sinds 4 oktober 2020, voor eigen publiek tegen Beerschot, voorbij een andermaal kansloze Mignolet duwde.

5-1, een stand die zelfs de grootste Gentse optimist tot een delirium drijft. Maar Vanhaezebrouck bleef bij de les en gooide met Malede en Oladoye twee verse krachten in de strijd. Diezelfde Malede verscheen quasi meteen voor Mignolet maar de Israëli verslikte zich in zijn controle en liet zo de kans op een zesde Gentse treffer onbenut. Even later was het toch raak, Mechele verschalkte zijn eigen doelman met een terugspeelbal. 6-1, meteen de grootste Gentse thuiszege ooit tegen Club Brugge.