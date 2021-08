Amerikanen bevestigen militaire aanval in Kaboel

De Verenigde Staten hebben zondag een militaire aanval uitgevoerd in Kaboel. Dat vertelden twee Amerikaanse functionarissen aan Reuters. Bij de aanval zou een kind om het leven zijn gekomen.

Zondagmiddag waren er meldingen van explosies ten noorden van de luchthaven van Kaboel. Beelden toonden zwarte rook die in de lucht opsteeg.

Verschillende getuigen hoorden een ontploffing in de Khuwja Bughra-wijk. Volgens persbureau Reuters zou het gaan om een militaire aanval van de Verenigde Staten, gericht op vermoedelijke IS-K-militanten. Volgens AP zou daarbij een kind om het leven zijn gekomen.

Twee Amerikaanse functionarissen vertelden aan Reuters dat de VS een militaire aanval uitvoerde in Kaboel. Ook de woordvoerder van de taliban bevestigde inmiddels aan persagentschap AP dat de Verenigde Staten een luchtaanval uitvoerden, volgens Zabihullah Mujahid ging het om een aanval op een zelfmoordterrorist in een voertuig op weg naar de luchthaven.

De Amerikaanse president Joe Biden waarschuwde zondagochtend Amerikanen nog om uit de buurt te blijven van de luchthaven in Kaboel vanwege een ‘specifieke, reële dreiging’. Biden noemde ‘een aanslag binnen 24 tot 36 uur zeer waarschijnlijk’.

Donderdag kwamen bij een aanslag bij de luchthaven van Kaboel van Islamitische Staat Khorasan (IS-K) meer dan dertien Amerikaanse soldaten en bijna honderd Afghanen om het leven.

De voorbije weken zijn meer dan 112.000 mensen uit het land geëvacueerd. De Amerikaanse troepen zouden op 31 augustus Afghanistan verlaten. In principe is dat de deadline voor de evacuatiemissie, maar de meeste westerse landen hebben hun evacuaties inmiddels voltooid.