Stilte voor de storm Ida: New Orleans maakt zich op voor orkaan van historische proportie

Orkaan Ida, die richting de Amerikaanse staat Louisiana raast, is opgeschaald naar categorie 4 met windsnelheden tot 200 kilometer per uur. Gouverneur John Bel Edwards vreest dat het een storm met historische proporties zou kunnen worden.

Terwijl orkaan Ida naar de kust van Louisiana raast, zetten de bewoners zich schrap voor een storm van mogelijk historische proporties.

Volgens het Amerikaanse orkaancentrum NHC was Ida zondagochtend vroeg versterkt tot een orkaan van categorie 3 boven de Golf van Mexico. De verwachting is dat Ida zondagmiddag (lokale tijd) aan land zal komen als ‘een extreem gevaarlijke grote orkaan’ van categorie 4 met aanhoudende winden tot 2oo kilometer per uur. Er worden zware schade, levensbedreigende overstromingen en langdurige stroomonderbrekingen verwacht.

De gouverneur van Louisiana John Bel Edwards waarschuwde op een persconferentie dat Ida waarschijnlijk een van de ergste orkanen in de geschiedenis van Louisiana zal worden, een regio die bekend staat om zijn verzengende weersomstandigheden.

Verplichte evacuatie

Tienduizenden inwoners van kustgemeenschappen in het zuidoosten van de staat kregen een verplicht evacuatiebevel. In New Orleans plaatste de stad degenen die buiten het dijkbeschermingssysteem woonden onder verplichte evacuatie en drong er bij alle anderen op aan vrijwillig te vertrekken. Sinds zaterdag is er grote verkeershinder op de uitvalswegen.

Volgens een reporter van The Guardian was het zaterdagavond akelig stil in de stad. Bars en restaurants waren verlaten. Wie toch ter plaatse blijft, probeert zich te beschermen tegen de nakende storm. Mensen timmeren ramen en deuren dicht.

Precies zestien jaar geleden kwam Katrina aan in Louisana. De meedogenloze orkaan eiste meer dan 1.800 levens aan de Amerikaanse Golfkust en veroorzaakte voor 153 miljard dollar aan schade. Op de persconferentie benadrukte de gouverneur dat er sindsdien miljarden zijn geïnvesteerd in de dijken die New Orleans moeten beschermen. ‘We zijn niet dezelfde staat als zestien jaar geleden’, zei Edwards. ‘Het systeem zal getest worden. De inwoners worden ook getest, maar we zijn veerkrachtige en taaie mensen. We komen hier doorheen.’

Covid-19 maakt de dreiging voor de regio nog groter. Louisiana heeft net als andere staten in het zuiden van de Verenigde Staten een lage vacciantiegraad waardoor de Delta-variant er kon oprukken wat een grote druk legde op de ziekenhuizen. In New Orleans werden de ziekenhuizen niet geëvacueerd omdat er in de regio weinig ziekenhuisbedden vrij zijn.