De orde is in Vlaanderen verhoudingsgewijs talrijk vertegenwoordigd met abdijen in Grimbergen, Averbode, Postel, Tongerlo, Park (Heverlee). In Wallonië zijn er Leffe en Floreffe, die laatste door Norbertus zelf gesticht in 1121. Wereldwijd zijn er op dit moment 1091 norbertijnen, 67 postulanten en 120 norbertinessen. Norbertijnen volgen de regel van Augustinus en verdelen hun tijd tussen apostolaatswerk en hun spirituele leven in gemeenschap. Ora et labora.

Verder dan dit gaan de overeenkomsten tussen de verschillende gemeenschappen niet. Zo zijn de norbertijnen in de VS bijna reactionair in hun geloofsbeleving, terwijl bv. de abdijgemeenschap van Mondaye in Normandië een zeg maar progressieve identiteit heeft.