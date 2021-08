Verenigde Staten zetten zich schrap voor zware orkaan Ida

Orkaan Ida, die richting de Amerikaanse staat Louisiana raast, is opgeschaald naar categorie 4 op een schaal van 5. Dat betekent dat de orkaan windsnelheden tot meer dan 200 kilometer per uur kan halen.

Dat meldt het Amerikaanse orkaancentrum NHC. Ida zal naar verwachting boven de Golf van Mexico snel aan kracht blijven winnen en volgens het NHC zondagnamiddag (lokale tijd) in Louisiana aan land komen als ‘een extreem gevaarlijke grote orkaan’. Er worden zware schade, overstromingen en langdurige stroomonderbrekingen verwacht.

Ondertussen nemen steeds meer Amerikanen maatregelen. Sommigen timmeren ramen en deuren dicht, andere slaan helemaal op de vlucht. In de buurt van New Orleans is sprake van lange files van mensen die de stad verlaten, uit angst voor een herhaling van de grote ramp na de ramp met orkaan Katrina in 2005.