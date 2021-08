Belgian Bulls ondanks nederlaag naar kwartfinale goalbal

De Belgische goalballers hebben zondag hun vierde wedstrijd in groep B verloren op de Paralympische Spelen in Tokio. De Belgian Bulls moesten met 4-2 hun meerdere erkennen in Oekraïne . Met twee zeges en twee nederlagen zijn ze wel zeker van een stek in de kwartfinales.

Klison Mapreni bracht België (IBSA 6) op voorsprong. Maar Oekraïne (IBSA 12) reageerde via Vasyl Oliinyk en Rodion Zhyhalin. Opnieuw Mapreni bracht de Belgian Bulls langszij tot 2-2, de ruststand. In de tweede helft troffen Oliinyk en Zhyhalin nog raak voor de Oekraïners.

De Belgian Bulls openden hun toernooi met een 10-3 zege tegen China (IBSA 3). In het tweede groepsduel boekten ze een 6-4 overwinning tegen Turkije (IBSA 9), waarna ze met 2-0 verloren van Duitsland (IBSA 4).

De top vier van beide groepen (die elk vijf landen tellen) stoot door naar de kwartfinales. Die staan dinsdag op de agenda. België is zeker van een stek bij de laatste acht, hoewel alle teams in poule B nog met 6 punten kunnen eindigen. Maar in dat geval kunnen de Belgen op basis van het doelsaldo niet meer uit de top vier tuimelen.