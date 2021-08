Palestijns kind bezweken na schoten van Israëlische soldaten

Een 12-jarige Palestijnse jongen die vorige week werd geraakt door kogels van Israëlische soldaten, is overleden aan zijn verwondingen. Dat maakte het Palestijnse gezondheidsministerie zaterdag bekend.

Volgens het Palestijnse persagentschap Wafa raakte Omar Hassan Abu Al-Nile vorige week zaterdag gewond toen Israëlische soldaten het vuur openden bij rellen aan de grens tussen de Gazastrook en Israël. De rellen waren ontstaan in de marge van een betoging tegen de 15 jaar durende blokkade van het Palestijnse gebied. In totaal raakte een veertigtal mensen gewond. Een 32-jarige Palestijn overleed eerder al aan zijn verwondingen, een Israëlische soldaat verkeert nog in kritieke toestand.

Honderden mensen woonden zaterdagnamiddag de begrafenis bij van de tiener in het oosten van de stad Gaza. ‘s Avonds braken er opnieuw rellen uit tussen Israëlische soldaten en Palestijnen. Het leger zette daarbij traangas en flitsgranaten in, terwijl relschoppers autobanden in brand staken.

Het Palestijnse gezondheidsminsiterie meldde dat daarbij opnieuw elf Palestijnen gewond raakten, van wie drie door kogels werden geraakt.

Volgens de Israëlische brandweer veroorzaakten zogenaamde brandballonnen vanuit de Gazastrook bosbranden in Israël.