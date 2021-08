Geen Paralympische finale voor Aymeric Parmentier

Zwemmer Aymeric Parmentier is er zondag niet in geslaagd de finale te bereiken in de 100 meter schoolslag (SB14) op de Paralympische Spelen in Tokio. De 29-jarige Waals-Brabander werd zesde (op zeven deelnemers) in de tweede reeks in een tijd van 1:10.12. Zijn persoonlijk record bedraagt 1:08.79.