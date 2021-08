Lefevre erg teleurgesteld na zevende plaats: ’Verwachtte hier veel meer van’

Joyce Lefevre kwam zondag niet verder dan een zevende plaats op de 100 meter in de T34-klasse op de Paralympische Spelen. De 33-jarige Antwerpse bleef met 19.63 bijna een seconde boven haar persoonlijk record (18.72). Achteraf vocht ze tegen de tranen.

‘Ik ben heel teleurgesteld’, gaf ze aan. ‘Ik had er veel meer van verwacht. Ik hoopte op deze 100 meter op veel meer dan een zevende plaats Het is zonde. Ik had het gevoel dat ik redelijk goed voorbereid was op deze Spelen en op de moeilijke omstandigheden in Tokio. De baan voelde wel moeilijker aan om op te rijden. Maar dat geldt voor alle atletes. Dus dat is geen excuus. Ik heb momenteel geen verklaring voor deze tegenvallende prestatie. Ik ga het even moeten laten bezinken. Daarna ga ik met mijn coach alles rustig bekijken.’

Het goud was voor de derde Spelen op rij voor de Britse Hannah Cockroft, die haar eigen wereldrecord verbeterde tot 16.39. Haar landgenote Kare Adenegan (17.03) pakte zilver, voor de Australische Roby Lambird (18.68).

Vooraf had Lefevre de derde beste seizoenstijd, maar voor een medaille kwam ze nooit in aanmerking. ‘Ik had het gevoel dat mijn start nog wel goed zat’, legde ze uit. ‘Maar mijn tweede deel, waarbij je moet overschakelen naar die langere, snellere slagen, was minder. Daar schoot ik te kort.’

Volgende zaterdag komt Lefevre nog in actie op de 800 meter op de Paralympische Spelen. ‘Maar ik kijk op dit moment nog niet verder’, eindigde ze. ‘Ik ben bewust nog niet met die 800 meter bezig. Dat is een heel andere race. Ik weet nog niet hoe ik dat ga aanpakken. Ik was eigenlijk vooral gefocust op de 100 meter. Hier verwachtte ik het meeste van. Op de 800 meter weet je minder hoe de rest zal presteren. Het tactische speelt daarbij ook een grote rol. We zullen zien hoe dat zal gaan. Ik ga deze race eerst even proberen verwerken.’