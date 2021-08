Macron: ‘Fransen blijven in Irak zo lang als nodig is’

Franse militairen blijven in het kader van terreurbestrijding zo lang als nodig is in Irak, ongeacht of de VS beslissen zich terug te trekken. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron gezegd na een top met leiders uit het Midden-Oosten.

‘Ongeacht de keuzes die de Amerikanen maken, blijven we vasthouden aan onze aanwezigheid in Irak in de strijd tegen het terrorisme. We hebben de operationele capaciteit om deze aanwezigheid te garanderen’, sprak de Franse president zaterdag.

De regeringsleiders kwamen op verzoek van Irak naar Bagdad om te praten over meningsverschillen tussen de landen die te vaak door allerhande milities en terreurgroepen in Irak worden uitgevochten, aldus de gastheer

Gevraagd naar het einde van de evacuaties uit Afghanistan zei Macron dat er verkennende gesprekken met de taliban worden gevoerd over humanitaire zaken en om Afghanen die risico lopen te beschermen en te repatriëren. Hij ziet daarbij een belangrijke bemiddelende rol weggelegd voor Qatar om een luchtbrug te organiseren.

Frankrijk maakte vrijdag bekend de evacuaties van mensen uit Afghanistan te hebben beëindigd.