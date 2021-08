Beerschot zwaar onderuit tegen Charleroi in spektakelmatch

Een rode kaart en een gemiste penalty na vijf minuten. Opnieuw een gemiste strafschop en twee doelpunten op twee minuten tijd in de tweede helft, met om af te sluiten nog een wel erg domme owngoal bij Charleroi én een tweede rode kaart voor Beerschot. De partij tussen de Carolo’s en de bezoekers uit Antwerpen verliep knotsgek, maar het was Charleroi dat aan het langste eind trok en met 5-2 won. Beerschot blijft rode lantaarn met 1 op 18.

Een half uur lang twijfelden we hoe we de prestatie van Thibault De Smet gingen omschrijven. De Beerschot-verdediger pakte al na vijf minuten rood toen hij een gemaakt doelpunt van Morioka uit doel hield met de arm. De Japanner – en na het vertrek van Dessoleil en de blessure van Ilaimaharitra aanvoerder bij Charleroi – zag zijn strafschop echter gestopt door Mike Vanhamel. De ingreep van De Smet hield de nul op het bord, dat wel, maar het was nog een lange weg met tien.

Beerschot leek niet aangeslagen. Dom pakte de plek van De Smet in op links en via Holzhauser creëerde Beerschot wel wat mogelijkheden. Koffi hield een rechtstreekse corner op onorthodoxe wijze uit doel, terwijl Van Cleemput – als centrale verdediger ter vervanging van de vertrokken Dessoleil – en Wasinski enkele ballen goed ontzetten.

Het duurde tot het half uur vooraleer Charleroi echt gevaarlijk werd, maar de kwaliteit van de voorzetten van flankspelers Kayembe en Tchatchoua was ondermaats. Tot Kayembe tien minuten voor rust dan toch Nicholson vond: de Jamaïcaan kopte binnen, de VAR bekeek het doelpunt nog maar van buitenspel was geen sprake. Bij Beerschot leek de veer dan gebroken, een paar keer dom balverlies leidden nog tot gevaarlijke standjes, maar Nicholson trapte onbesuisd over.

Peter Maes greep in bij de rust en bracht Van den Buijs in de ploeg voor Shankland, die in de basis mocht debuteren. Maar veel zoden aan de dijk bracht dat net: het was Van den Buijs die Wasinski liet lopen, waardoor die vrij kon terugkoppen naar Nicholson. De Jamaicaan liet Vanhamel geen kans. Het publiek scandeerde echter niet de naam van Nicholson, maar wel die van Martin Wasinski. De zeventienjarige verdediger speelde pas zijn tweede profwedstrijd, maar stak voor rust al de hele Beerschot-aanval in zijn achterzak.

Dolle twee minuten

Beerschot leek de kelk tot de bodem te moeten ledigen. Radic stak zijn arm uit – een onbegrijpelijke beweging, en hij mocht van geluk spreken dat ook hij geen rood kreeg – en Charleroi kreeg opnieuw een penalty. Nicholson stond klaar om een hattrick te maken, maar trof de paal. Op de tegenaanval verspeelde Koffi de bal onhandig, Holzhauser bedankte en lukte de aansluitingstreffer. Wie dacht dat de spanning opnieuw in de match zat, kwam bedrogen uit. Charleroi trapte af, Morioka ging op wandel en trapte de bal via een Beerschot-been in doel. Een dolle twee minuten dus, met een gemiste strafschop en een doelpunt langs beide kanten.

Peter Maes bracht er met Suzuki en de debuterende Vaca nog twee offensieve krachten in, maar het beste was er bij Beerschot van af. Charleroi monopoliseerde bal, claimde nog een penalty via Benchaib én diepte de score verder uit. Nicholson lukte toch nog zijn hattrick, op assist van een goed ingevallen Benchaib. Ook bij Charleroi kwam er met Zedadka nog een debutant tussen de lijnen, maar Kayembe verzuimde het om zijn goeie voorzet af te maken.

Wie dacht dat de knotsgekke partij voorbij was, zat verkeerd. Van Cleemput tekende nog voor een erg ongelukkige owngoal - al mag die volledig op conto van de ingevallen Keita worden geschreven, Radic pakte op aangeven van de vierde ref nog zijn tweede gele kaart en Morioka maakte zijn gemiste penalty nog helemaal goed om met een knappe krul de 5-2 eindstand op het bord te zetten. Charleroi blijft voorin meedraaien, terwijl Beerschot de rode lantaarn blijft dragen na een 1 op 18.