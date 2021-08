Remco Evenepoel wint Brussels Cycling Classic na knappe solo en wegvergissing in kopgroep

Remco Evenepoel heeft de Brussels Cycling Classic gewonnen. De man uit Schepdaal kwam solo aan, nadat een deel van de kopgroep op 20 kilometer van de streep verkeerd reed. Met opnieuw een indrukwekkende zege toont Evenepoel dat hij klaar is voor het WK van volgende maand in Leuven.

De Brussels Cycling Classic staat al jaren bekend als een sprintklassieker, maar door het grondig hertekende parcours zou het dit jaar wel eens anders kunnen uitdraaien. De renners moesten vlak voor de finale twee keer over de Muur van Geraardsbergen, de Bosberg en de Congoberg. Remco Evenepoel, die de régional de l’étape was, wou zijn goede vorm bevestigen door in eigen streek te winnen.

Er ontstond een kopgroep van zeven man, met daarbij vijf Belgen: Remco Evenepoel (Deceuninck – Quick Step) was op de afspraak, samen met Victor Campenaerts (Team Qhubeka NextHash), Philippe Gilbert (Lotto Soudal), Aimé De Gendt (Intermarché – Wanty – Gobert) en Tosh Van der Sande (Lotto Soudal). De Zwitser Marc Hirschi en de Amerikaan Brandon McNulty (beide Team UAE) vervolledigden de groep.

De weg kwijt

Drama op 20 kilometer van de streep. Op een splitsing reed Victor Campenaerts verkeerd en vier andere renners volgden in zijn zog. Enkel Aimé De Gendt en Remco Evenepoel kozen de juiste weg. Deze twee zouden onder hun uitmaken wie deze koers op zijn naam zou schrijven. Op de Ninoofse steenweg richting Brussel plaatste Evenepoel de beslissende demarrage. Op een stukje vals plat versnelde Evenepoel en reed De Gendt uit het wiel.

Na een solo van iets meer dan 10 kilometer kwam de man uit Schepdaal alleen over de meet. Aimé De Gendt werd tweede op 50 seconden. Tosh Van der Sande won de sprint voor de derde plaats.

Voor Evenepoel is het de zevende zege van het seizoen en de tweede in drie dagen tijd. Donderdag was de ‘Kannibaal van Schepdaal’ de sterkste in de Druivenkoers (1.1). Eerder won hij de tijdrit in de Baloise Belgium Tour en de tijdrit en een etappe in de Ronde van Denemarken. In beide 2.Pro-rittenwedstrijden stak hij ook de eindzege op zak.

Op de erelijst van de wedstrijd die tot 2012 als Parijs-Brussel op de kalender stond, volgt Evenepoel Tim Merlier op. Dit jaar won Merlier ook de pelotonsprint, maar dan om de zevende plaats.