Almaci (Groen) vraagt Vlaamse regering ‘eindelijk moedige klimaatkeuzes te maken’

De Vlaamse regering moet ‘eindelijk eens moedige keuzes maken’ op het vlak van milieu en klimaat. ‘Het geweeklaag over draagvlak en haalbaarheid is volledig naast de kwestie en lijkt meer en meer op een uitvlucht om de verantwoordelijkheid niet te nemen.’ Dat heeft Groen-voorzitter Meyrem Almaci zaterdag gezegd tijdens het traditionele zomerweekend van haar partij.

Zoals elk jaar zetten de groenen het nieuwe politieke jaar in met een bijeenkomst van partijleden en sympathisanten. Dit jaar wegens corona niet op één locatie, maar verspreid over tal van activiteiten in Vlaanderen en Brussel. Voorzitter Almaci hield haar politieke speech in het Antwerpse Park Spoor Noord.

Ze ging er uitgebreid in op de klimaatcrisis. Die is er sneller en ernstiger dan verwacht, verwees Almaci naar de watersnood van juli en het internationaal klimaatrapport van het IPCC. ‘De tijd van palaveren is voorbij. (...) Het goede nieuws is dat de oplossingen voorhanden liggen, het is alleen een kwestie van politieke wil’, maakt Almaci zich sterk.

De federale regering gaat voor een omslag naar een écht groen beleid, benadrukte Almaci, maar het is de Vlaamse regering die ambitie mist. ‘In het Vlaams gewest lopen we hopeloos achter op de realiteit. De afgelopen 17 jaar misten we in onze rijke en welvarende regio doelstelling na doelstelling.’ Met besparingen op het openbaar vervoer, de aanleg van een lange ondergronde pijpleiding en de verdere betonnering van de open ruimte werkt de Vlaamse regering de vergroening zelfs tegen, betoogde Almaci.

‘Het geweeklaag vanuit de Vlaamse regering over draagvlak en haalbaarheid is volledig naast de kwestie en lijkt meer op een uitvlucht om de verantwoordelijkheid niet te nemen’, zei Almaci. ‘Wat een opluchting zou het zijn mocht de Vlaamse regering eens benadrukken wat er allemaal kan, in plaats van steeds weer onder de lat te duiken.’

Het 3M-dossier (‘het negeren van adviezen van eigen diensten’, ‘illegale dadingen’) noemt Almaci de perfecte illustratie. ‘In Vlaanderen moeten we eindelijk eens moedige keuzes maken op vlak van milieu en klimaat. Onze eigen wetten volgen en de gezondheid en veiligheid van onze burgers vooropzetten.’

‘Zeggen wat allemaal niet kan, daarvoor doe ik niet aan politiek’, aldus nog de Groen-voorzitter.