Kwart meer zieke kinderen maakte gebruik van onderwijs aan huis

Het aantal leerlingen dat tijdens het voorbije schooljaar gebruikmaakte van tijdelijk onderwijs aan huis is met 28% gestegen tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers die minister Ben Weyts (N-VA) bezorgd heeft aan Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V). ‘Zo wordt de achterstand die kinderen tijdens hun afwezigheid oplopen beperkt’, zegt Warnez.

Tijdelijk onderwijs aan huis is mogelijk sinds het schooljaar 2013-2014. Toen maakten 1.320 leerlingen er gebruik van, tijdens het schooljaar 2020-2021 ging het om 3.050 leerlingen. De regeling die vorig jaar werd ingevoerd voor leerlingen die een risico liepen bij een eventuele coronabesmetting werd voor 119 kinderen toegepast.

Volgens Brecht Warnez maken meer kinderen en jongeren er gebruik van sinds toenmalig minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) het systeem in 2019 versoepelde en verschillende initiatieven nam om het thuisonderwijs bekend te maken.

Warnez vindt het belangrijk dat mensen weten dat leerlingen bij lange ziekte recht hebben op onderwijs aan huis of via een ziekenhuisschool. Er zijn volgens hem veel voordelen aan verbonden. ‘Het helpt zittenblijven voorkomen, biedt hogere kansen op een diploma, helpt vroegtijdige schooluitval wegens ziekte te voorkomen, vergemakkelijkt de terugkeer naar school, behoudt de band met school en klasgenoten, helpt de ziekte even te vergeten... Kortom, de leerling mag even gewoon zoals de anderen zijn.’

Uit de cijfers die Warnez verzamelde, blijkt ook nog dat het Internet Ondersteund Onderwijs, dat georganiseerd wordt door Bednet, in 2020 een recordjaar beleefde met 1.869 aanvragen.