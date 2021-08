Protest in Antwerpen voor Afghanistan: ‘Taliban zal nooit de harten veroveren’

Zo’n honderd manifestanten verzamelden zaterdagmiddag aan het Steenplein in Antwerpen om extra aandacht te vragen voor de crisis in Afghanistan. ‘Wij kregen de kans om in een veilig land op te groeien, hopelijk kunnen we vandaag een steentje bijdragen.’

Het protest werd vooral een emotioneel bezinningsmoment voor de betogers. Velen van hen zijn jaren geleden Afghanistan al ontvlucht. Zo ook de rechtenstudente Ariana Naser (27) uit Antwerpen die het woord nam op het podium. ‘Toen ik zeven jaar oud was ontvluchtte ik samen met mijn ouders en broer Afghanistan’, zegt ze nadien aan De Standaard. ‘We zijn Hazara, een etnische groep in Afghanistan die de taliban bloederig bevecht. Vandaag woont er nog familie in het land. Ze zijn al ouder en staan niet te springen om op hun oude dag nog te vluchten. Het is een trieste vaststelling dat er in twintig jaar tijd weinig is veranderd voor hen.’

Toch ziet Naser een lichtpuntje vandaag. ‘Twintig jaar geleden luisterde niemand naar ons. Vandaag zijn de jongeren in de diaspora vocaler dan ooit dankzij sociale media. We kunnen mee aan de kar trekken. Het was frustrerend dat wij de kans kregen om te vluchten en op te groeien in een veilig land, terwijl we niks voor ons thuisland konden doen. Hopelijk kunnen we vandaag op deze manier toch ons steentje bijdragen.’

Foto: Anouk Torbeyns

Ook Maryam Jamshid ziet vandaag een verschil met twintig jaar geleden. Jamshid is gemeenteraadslid in Hasselt voor CD&V en vluchtte 23 jaar geleden naar België. ‘Toen wist bijna niemand waar Afghanistan lag. De oorlogen daar en in Irak bleven onder de radar. Met de komst van sociale media wordt er transparanter bericht over de conflictgebieden. Het is aan de internationale gemeenschap om hulp te bieden en mensen op de vlucht zo goed mogelijk op te vangen.’

‘Destijds zijn we warm onthaald in België’, zegt Ariana Naser. ‘Het politieke klimaat was toen anders. Vandaag kijkt men anders naar migratie. Ik hoop dat de nieuwe vluchtelingen uit Afghanistan worden opgevangen en kansen krijgt zoals wij die kansen hebben gekregen.’

De organisatie van het protest lag in handen van Nasle-Omid, de eerste Afghaanse jongerenvereniging in België. De vereniging wordt vooral getrokken door jonge vrouwen met Afghaanse roots. Eén van hen besteeg nog het podium met de woorden: ‘Er is niets islamitisch aan de taliban. Zij hebben vandaag Afghanistan veroverd, maar zij zullen nooit de harten van de Afghanen veroveren.’