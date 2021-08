Laurens Devos pakt goud

Tafeltennisser Laurens Devos heeft ons land een nieuwe gouden medaille bezorgd op de Paralympische Spelen.

Laurens Devos (de nummer 1 van de wereld) versloeg de Australiër Lin Ma, de nummer 3 van de wereld, in 4 sets met 3-1. Devos (21) is de regerende paralympische, Europese en wereldkampioen.

Tijdens de finale kwam Devos eigenlijk nauwelijks in de problemen. De eerste set ging wel verloren, maar daarna stond er geen maat op onze landgenoot en bleek hij gewoon een niveau beter te spelen dan zijn tegenstander. De setstanden waren 9-11, 11-6, 11-3 en 11-3.

Dankzij Devos heeft ons land nu al twee gouden medailles beet. Amazone Michèle George won met haar paard Best of 8 de gouden medaille in de individuele test van de paradressuur (graad V). Amazone Manon Claeys pakte brons op hetzelfde onderdeel in graad IV en Griet Hoet en pilote Anneleen Monsieur behaalden op de piste brons in de 1.000m tijdrit (WB-klasse).