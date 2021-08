Denis Ducarme (MR) verhuist naar Charleroi om Magnette te bekampen

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het ook officieel: MR-Kamerlid Denis Ducarme verhuist naar Charleroi.

De voormalige minister van Zelfstandigen, die nog steeds parlementslid is en een zwaargewicht bij de Franstalige liberalen, trekt naar de lokale politiek omdat zijn partij daar in moeilijkheden zit. Hij heeft drie prioriteiten: de zelfstandigen, veiligheid en sociale zaken. Dat melden de kranten van Sudpresse.

Denis Ducarme heeft de afgelopen weken veel gepraat met andere MR-leiders in de regio, zoals Nicolas Tzanetatos, Caroline Taquin, Olivier Chastel en Thomas Salden.

‘Ik heb ook privégesprekken gevoerd en heb mijn partner ervan kunnen overtuigen om de stap te zetten. We hebben verschillende appartementen bezocht en kozen er een in het hart van de stad’, verklaart Ducarme. Hij verhuist begin oktober.

‘Ik kom me bezighouden met de gemeentepolitiek, in een bestaand team waar de relaties onderling uitstekend zijn’, zegt hij nog. Hij wil de kiezers een alternatief geven voor de PS en PTB. De andere partijen, Ecolo en cdH, zijn eerder kleine spelers in de stad. ‘Charleroi behoort niet toe aan Paul Magnette en wij gaan een alternatief opbouwen’, besluit Ducarme.