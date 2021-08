Koppel klemgereden en bedreigd met ijzeren staaf op E40: ’Hier hadden doden kunnen vallen’

Straffe beelden van verkeersagressie langs de E40 in Loppem. Daar reed een man namelijk een koppel in een Porsche klem. Hij stapte uit met een ijzeren staaf en stapte op de auto af. ‘Hij had ons voordien van de baan proberen te rijden. Hier hadden letterlijk doden kunnen vallen’, aldus de slachtoffers.

J.M. (56) uit Kortenaken was donderdagavond samen met zijn vrouw in zijn Porsche langs de autosnelweg E40 aan het rijden. De bestemming: hun buitenverblijf in Nieuwpoort. Maar ter hoogte van Beernem kreeg de rustige rit plots een hallucinante wending. ‘Ik reed op cruise control en haalde op de linkerrijstrook een andere wagen in’, doet J. het verhaal. ‘Plots keek ik in mijn spiegel en ik zag enkel nog de voorruit van een wagen achter me. Die was niet aan het bumperkleven, die reed zowat letterlijk tégen mijn bumper.’

De achterligger wou duidelijk voorbij en maakte daar heel wat misbaar over. J. ging na zijn inhaalmanoeuvre aan de kant, maar toen de andere wagen hem inhaalde bleek hoe vijandig de bestuurder precies was. ‘Hij kwam naast me rijden en zwaaide met een ijzeren staaf. Wat daarna gebeurde hielden we eigenlijk niet voor mogelijk. Hij reed mij gewoon zowat de vangrails in. Hij dwong me de ganse tijd om naar rechts uit te wijken.’

“Levensgevaarlijk”

J. is rij-instructeur en heeft heel wat rijervaring. Volgens hem heeft dat zijn leven en dat van zijn vrouw uiteindelijk gered. ‘Tot vier keer toe is hij op de snelweg gestopt om ons klem te rijden’, zegt J. ‘Gelukkig kon ik hem elke keer ontwijken en weer weg rijden. Maar in geen tijd was hij opnieuw bij ons. En daarvoor gaf hij overduidelijk plankgas.’

Ter hoogte van de afrit in Loppem kon de agressor het koppel uiteindelijk echt klem rijden. Dat deed hij op de linkerrijstrook van de autosnelweg. ‘Alle wagens waren aan het claxonneren, dat was echt levensgevaarlijk’, zegt J. ‘Maar die man stapte uit met de ijzeren staaf in zijn handen. Gelukkig mankte hij en kon ik achteruit rijden. Op die manier konden we hem toch weer ontwijken.’

Ter hoogte van Loppem stormde de man op hen af met een ijzeren staaf Foto: rr

Ook ander koppel aangereden

Ondertussen stond het koppel in contact met de wegpolitie verderop. De agenten vingen het koppel enkele kilometers verder op. De andere bestuurder reed in Jabbeke af en kon voorlopig uit de handen van de politie blijven. ‘Kort na ons kwam een ander koppel bij de politie binnen’, zegt J. ‘Hij had hen blijkbaar ook aangereden. Die mens was echt helemaal gestoord.’

Het koppel maakte beelden van de laatste confrontatie en overhandigde die ook aan de politie. Daar is men nu een onderzoek gestart. De tegenpartij werd nog niet aangetroffen, maar de speurders weten wel over wie het gaat. ‘We zullen moeten bekijken wat er precies gebeurd is’, zegt commissaris Christophe Decramer van de federale wegpolitie. ‘We hebben de gegevens van de tegenpartij en er is sprake van een getuige. Daarnaast zijn er inderdaad ook de beelden. Maar voorlopig hebben we één versie van het verhaal en we zullen nu moeten nagaan wat de precieze toedracht is.’

J. en zijn vrouw hopen alvast dat de dader gevat en gestraft zal worden. ‘Zo’n mensen moeten uit het verkeer. Wij zijn echt door het oog van de naald gekropen. Als iemand je aan 120 kilometer per uur van de weg probeert te rijden, dan vrees je het ergste. Hier hadden net zo goed doden kunnen vallen.’