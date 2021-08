Geen goud maar brons voor Florian Van Acker

Op de Paralympische Spelen heeft tafeltennisser Florian Van Acker de bronzen medaille behaald. Vanmiddag speelt Laurens Devos de finale in zijn klasse.

Vijf jaar geleden won Van Acker nog goud op de Spelen. Dit keer behaalde hij opnieuw een medaille, brons. In de halve finales was de Australiër Einem te sterk: 11-4, 11-4, 9-11, 8-11 en 5-11.

De eerste twee sets gingen overtuigend naar Florian Van Acker. Maar daarna keerde het tij. Zijn tegenstander vond zijn beste spel terug, terwijl Van Acker fouten begon te maken. In de laatste set kon onze landgenoot geen vuist meer maken.

De West-Vlaming wees na zijn nederlaag naar de vochtige wedstrijdomstandigheden, waar hij de voorbije dagen ook over had geklaagd. ‘Ik kom 2-0 voor en ik had geen last van de vochtigheid. Er was geen vocht. Ik speelde mijn niveau Maar na twee sets begon het toch weer vochtig te worden. Ik sloeg een paar keer in het net en ik kreeg schrik. De tegenstander begon ook beter spelen. Ik geraakte gefrustreerd. Ik probeerde het weg te steken voor mijn opponent, maar het heeft niet geholpen. Ik heb die Australiër altijd al geklopt. Maar we zitten hier nu in Japan, het vochtigste land van de wereld… Ik ben content dat ik brons gehaald heb in deze moeilijke omstandigheden. We zullen over drie jaar wel zien in Parijs als het niet vochtig is.’

Vanmiddag speelt Laurens Devos nog de finale in zijn klasse tafeltennis (klasse 9). Hij versloeg in de halve finales de Rus Iurii Nozdrunov (ITTF 11) in vijf sets: 11-8, 8-11, 11-1, 11-13 en 11-4. In de finale treft Devos, de nummer één van de wereld, de Australiër Lin Ma (ITTF 3).

Ons land is al zeker van vijf medailles op de Paralympische Spelen in Tokio. Eerder veroverde amazone Michèle George met haar paard Best of 8 de gouden medaille in de individuele test van de paradressuur (graad V). Amazone Manon Claeys pakte brons op hetzelfde onderdeel in graad IV en Griet Hoet en pilote Anneleen Monsieur behaalden op de piste brons in de 1.000m tijdrit (WB-klasse).