Ruim 900.000 euro verduisterd bij Luikse intercommunale Igil

Via valse facturen is 907.000 euro verduisterd in het nadeel van de Luikse vastgoedintercommunale Igil. De voormalige boekhouder zou het geld verduisterd hebben.

Dat meldt Le Vif vrijdag op zijn site. De raad van bestuur van de intercommunale heeft een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend tegen zijn voormalige boekhouder. Die heeft bekend geld te hebben verduisterd om gokschulden terug te betalen, zo meldt het weekblad.

De revisor ontdekte de zaak in 2016, maar de raad van bestuur stapte niet naar het parket. Er werd gekozen voor een hypothecaire inschrijving in tweede rang op het huis van de boekhouder, en de man werd ook ontslagen wegens ernstige fout. Hij beloofde maandelijks 1.000 euro terug te betalen, maar dat gebeurde nooit.

Het was de omstreden voormalige PS-politicus Stéphane Moreau die de boekhouder had aangeworven toen hij nog afgevaardigd bestuurder was van Igil, aldus Le Vif.

Uiteindelijk lichtte de fiscale administratie het parket in na een controle van de rekeningen van de intercommunale. Het parket opende een onderzoek in oktober 2019.