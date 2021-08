Plasma als geneesmiddel tegen covid uitgeteld: ‘Dit is niet het juiste spoor’

Aan het begin van de pandemie werd het aangekondigd als mogelijk geneesmiddel tegen het coronavirus. Vandaag blijkt uit een grote Belgische studie dat plasma amper tot zelfs geen verschil maakt. ‘Dit is niet het spoor waarop we verder moeten zoeken’, zegt intensivist Geert Meyfroidt (UZ Leuven). Al heeft plasma wel nut voor één specifieke doelgroep.

In de koortsachtige zoektocht naar coronamedicatie in de lente van 2020 kwam al snel plasma in beeld als mogelijk veelbelovende therapie. Daarvoor werd in ijltempo een Belgische studie opgezet, gecoördineerd ...