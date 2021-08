Federal Reserve bouwt monetaire stimulus af

De Fed zal tegen eind dit jaar de monetaire stimulus van 120 miljard dollar per maand afbouwen. Een renteverhoging komt er nog niet.

Het is de speech op de financiële hoogmis in Jackson Hole waar ­ieder jaar het meest naar uitgekeken wordt, die van Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank. Ook op de tweede online-editie sprak hij traditioneel over de economische situatie en zijn plannen met het monetaire beleid. De vraag was vooral of met de huidige inflatie van 5,4 procent het soepele beleid nog verdedigbaar is. De Fed streeft een inflatie van 2 procent na. Door massale obligatie-aankopen wakkert de Fed volgens critici de inflatie te hard aan.

Powell gaf het antwoord waarop de markten gerekend hadden: neen, de inflatie baart ons geen zorgen en van een renteverhoging is nog geen sprake. Maar hij bevestigde wel dat het zeer soepele monetaire beleid zijn beste tijd heeft gehad. De Fed zal tegen eind dit jaar de obligatie-aankopen van 120 miljard dollar per maand beginnen af te bouwen. Tapering, heet dat in het jargon.

Naar verwachting geeft de Federal Reserve op de volgende bijeenkomst op 21-22 september een concrete tijdlijn voor de afbouw. Ook in ­vorige tapering-periodes werden de aankopen geleidelijk afgebouwd. ‘De timing en de snelheid van die afbouw is geen indicatie voor het moment waarop de rente verhoogd zal worden.’ Daarmee hintte de voorzitter dat na de tapering niet meteen een renteverhoging volgt. Sinds de coronacrisis verdubbelde de Fed via monetaire stimuli haar balans tot 8.400 miljard dollar.

Over de hoge inflatie bleef ­Powell bij het standpunt dat de huidige inflatie-opstoot tijdelijk is. Op langere termijn evolueert de inflatie naar 2 procent. De eerste signalen zijn er volgens hem dat een aantal prijsverhogingen voor duurzame goederen stabiliseert. Powell haalde het voorbeeld van tweedehandswagens aan, die heel sterk in prijs gestegen waren. De piek lijkt volgens hem bereikt. Ook van de gevreesde loonprijsspiraal, waarbij de ­lonen sneller stijgen dan de productiviteit, wat tot steeds hogere prijzen leidt, is volgens de Fed voorlopig weinig sprake. Powell geeft wel aan dat de Fed dit nauwkeurig opvolgt.

Enerzijds, anderzijds

Powell gaf verder een typische enerzijds-anderzijdsspeech waar hij sterke en zwakke punten van het economisch herstel opsomde. Het herstel is enerzijds krachtig en de arbeidsmarkt verbetert, maar anderzijds is de werkloosheid nog altijd hoger dan voor de crisis en sommige dienstensectoren blijven achter. Hij zei ook dat het herstel op de arbeidsmarkt nog niet inclusief is, aangezien hispanics en Afro-Amerikanen harder getroffen worden door werkloosheid. Naast inflatie is volledige tewerkstelling de tweede voorwaarde om de rente te verhogen. De beurzen gingen na de speech licht hoger.