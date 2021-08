Nog 55 vragen om evacuatie aan België

Hoewel ons land de evacuaties vanop de luchthaven van Kaboel woensdagavond al stopzette omwille van veiligheidsredenen, zijn er nog altijd Belgen in Afghanistan.

Uit goede bron is vernomen dat er 55 van hen hebben aangegeven dat ze – samen met hun kerngezin geëvacueerd willen worden.

Gisteren maakte Buitenlandse Zaken bekend dat ze had eerde contact proberen opnemen met 114 personen van wie het vermoedde dat ze het land nog niet hadden kunnen verlaten. Die lijst zijn Belgen en rechthebbenden: mensen die hier bijvoorbeeld al een vluchtelingenstatus hebben. Buitenlandse Zaken bekijkt nu wat de mogelijkheden zijn. Het grootste deel van die 55 aanvragen zijn mensen van op die lijst. Ons land staat ook in nauw overleg met andere landen om oplossingen te vinden.

Maar een deel van die 55 vragen komen niet uit de groep van 114 Belgen en rechthebbenden. Zij contacteerde de Belgische overheid zelf via verschillende wegen, zoals de ambassade in Islamabad. Voor deze mensen is dus niet duidelijk of ze überhaupt recht hebben op repatriëring, en op welke grond. Dat is dan nog naast de kwestie van hoe België ze uit Afghanistan zou kunnen krijgen.

De veiligheidssituatie in Kaboel is echter dramatisch verslechterd, de dodentol van de aanslagen aan de luchthaven gisteren is al opgelopen tot boven de honderd. Buitenlandse Zaken raadt alle Belgen die nog in het land zijn af om naar de omgeving van de luchthaven te komen. Hoe en wanneer de Belgische achterblijvers nog kunnen geëvacueerd worden, is op dit moment niet duidelijk. In Islamabad bevindt zich een detachement met onder meer militairen van het Special Operations Regiment. Ook de Nederlanders hebben daar nog een detachement en er is al gesproken over mogelijke samenwerking, zo vernam De Standaard.

1135 mensen aangekomen in België

‘In totaal landden er 9 vluchten vanuit Islamabad op de luchthaven van Melsbroek. De laatste landde vandaag op 27 augustus op Melsbroek. Op die manier zijn er 1.216 mensen naar ons land gekomen die uit Afghanistan werden geëvacueerd’, melden Buitenlandse Zaken, Defensie en Asiel en Migratie in een gemeenschappelijk persbericht. 187 van die 1.216 waren voor andere EU-landen bestemd. De personen bestemd voor België werden naar de kazerne van Peutie gebracht, waar hun identiteit en documenten nogmaals grondig werden gecontroleerd en getest op covid.

In totaal zijn er 1.135 personen bestemd voor België in ons land aangekomen. De volgende dagen zullen er nog een aantal personen bestemd voor België via andere EU-landen arriveren. Onder de passagiers waren 503 Belgen met familieleden.

Naast de Belgen en hun familieleden, werden ook personen geëvacueerd omdat zij in acuut gevaar zijn door de dreiging van de taliban omwille van hun activiteiten in het verleden of hun specifieke profiel. Daarvan zijn er 111 die werkten voor Belgische militairen en Buitenlandse Zaken. 185 werkten in vrouwenrechten- en mensenrechtenorganisaties. 297 mensen behoren tot categorie van personen met een Belgische verblijfskaart en hun familie.

Bij deze 1.135 personen waren er ook 6 personen met een vluchtelingenstatus in ons land. Hun dossier wordt aan het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen overgemaakt, dat zal oordelen of deze personen nog steeds een individuele vrees in Afghanistan hebben die hun vluchtelingenstatus rechtvaardigt.