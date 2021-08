Cristiano Ronaldo ruilt Juventus voor Manchester United

Het leek er even op dat Cristiano Ronaldo (36) zou gaan tekenen bij Manchester City. Maar nu blijkt dat de Portugese wereldster terugkeert naar Manchester United, de Engelse club waar hij doorbrak bij het grote publiek.

Ronaldo meldde deze week aan Juventus dat hij ‘niet meer van plan is om voor de club te spelen’. Dat zei trainer Massimiliano Allegri vrijdag. ‘We moeten Ronaldo bedanken voor hetgeen hij gedaan heeft, ook als voorbeeld voor de jeugd. Maar we moeten vooruit’, zei Allegri op een persconferentie. Daarmee leek de periode van de Portugese voetbalster in Turijn al zo goed als voorbij.

Vrijdagvoormiddag liet Ronaldo de dagelijkse training aan zich voorbijgaan, ook al zakte hij af naar het trainingscentrum van de Oude Dame. De Portugees bleef er niet langer dan een uur en vertrok toen de training van start ging, alvorens het vliegtuig te pakken.

Manchester City haakte af

Ronaldo, die in 2018 bij Juventus arriveerde, had nog een contract van een jaar in Turijn. Op een vergadering donderdag, met zijn makelaar Jorge Mendes, zou Juventus het idee aanvaard hebben om Ronaldo te laten gaan, op voorwaarde dat Manchester City, de ploeg die toen in de running leek om hem binnen te halen, een transfervergoeding zou betalen van zo’n 30 miljoen euro. Een formeel bod zou op dat moment evenwel niet uitgebracht zijn.

Ronaldo trok in 2018 naar Juventus. Hij speelde 98 wedstrijden voor de ‘Oude Dame’ en scoorde er 81 goals. Foto: Epa-Efe

En dat kwam er ook niet. Onder anderen de BBC, Daily Mail, Sky Italia en Goal Italia meldden later op vrijdag dat de club van Kevin De Bruyne niet langer geïnteresseerd was in de Portugees. Waarna steeds meer geruchten opdoken over een terugkeer naar zijn oude liefde, Manchester United.

ManU-trainer Ole Gunnar Solskjaer zette eerder deze week de deur al wagenwijd open voor een terugkeer van CR7: ‘Hij is misschien wel de beste voetballer aller tijden, samen met Messi. Ik dacht niet dat Ronaldo zou weggaan bij Juventus. Er zijn momenteel veel speculaties. Ronaldo en ik hebben een goede verstandhouding, en hij weet hoe ik denk over hem. Als hij van club verhuist, weet hij ons te vinden.’ Die overstap is nu dus een feit. Hij zou een contract hebben getekend voor twee seizoenen.

Wereldster geworden in Manchester

De 36-jarige Portugese aanvaller brak in het seizoen 2002-2003 door bij Sporting CP in zijn thuisland, waar hij een transfer naar Manchester United versierde. Op Old Trafford groeide hij uit tot absolute wereldster. In 2009 verliet hij Engeland en trok hij naar Real Madrid waar hij negen jaar zou voetballen en talloze doelpunten scoorde. In de zomer van 2018 stapte hij over naar Juventus. Ook in Turijn was de spits zijn neus voor doelpunten niet verloren.

Ronaldo won tot dusver in zijn loopbaan meer dan dertig prijzen, waarbij vijfmaal de Champions League. Hij schreef ook vier keer het WK voor clubs op zijn naam en veroverde in totaal zeven landstitels in Engeland, Spanje en Italië. Met Portugal werd de vijfvoudige winnaar van de Ballon d’Or Europees kampioen in 2016.