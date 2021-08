3M moet stoppen met lozen afvalwater chemische processen

Chemiebedrijf 3M mag niet langer het afvalwater dat PFBSA bevat lozen in de Schelde. Dat heeft de Omgevingsinspectie beslist op basis van de meetresultaten van stalen die de voorbije week werden afgenomen en een toxicologisch rapport.

‘Wegens de voortdurende gevaren voor mens en milieu dient verdere lozing van de stoffen PFBSA en (de aanverwante stoffen, red.) MeFBSA en MeFBSAA vermeden te worden’, meldt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). ‘Om verdere contaminatie te vermijden moet 3M onmiddellijk stoppen met de lozing van de proceswaters van PFBSA-houdende processen, zijnde twee specifieke processen. Ze mogen niet langer afgevoerd worden naar de waterzuiveringsinstallatie op het bedrijfsterrein van 3M maar moeten verwerkt worden volgens de beste beschikbare technieken. Tegelijk wordt het toezicht verhoogd. 3M mag deze processen, ook zonder lozing, niet opstarten zonder minstens 2 weken voorafgaand aan de opstart de Omgevingsinspectie daarvan op de hoogte te stellen.’ Er komen ook wekelijkse analyses van wat er uit de waterzuiveringsinstallatie op de site stroomt.

De maatregel komt er na verschillende inspecties op de site. Daarbij vroeg onder meer de Omgevingsinspectie informatie op over de productieprocessen waarbij FBSA komt kijken. FBSA is, net zoals PFOS, een chemische stof die wordt gebruikt om producten vlek- en waterafstotend te maken. Ze komen (of kwamen) bijvoorbeeld voor in textiel en tapijten. Beide stoffen behoren tot de familie van PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen). Die staan geboekstaafd als ‘forever chemicals’: ze breken niet of nauwelijks af in het milieu. De stoffen kunnen schadelijke effecten geven bij mensen en hopen zich op in de weefsels van planten, dieren en mensen. 3M heeft een patent op FBSA.

In de stalen van het afvalwater die tijdens de inspecties werden genomen, trof het Vito PFBSA en de aanverwante stoffen aan. Toxicologie Greet Schoeters, verbonden aan de UAntwerpen en het Vito, leverde ook een advies af aan Demir en haar administratie. ‘Daarin wordt vermeld dat er voldoende redenen zijn om te stellen dat de lozing van deze stoffen een aanzienlijke risico heeft voor mens en milieu’, aldus het kabinet-Demir.

Het verbod op lozing in de Schelde blijft gelden tot het bedrijf kan aantonen dat de nodige maatregelen zijn getroffen om de aanwezigheid van de stoffen PFBSA, MeFBSA en MeFBSAA in het bedrijfsafvalwater op het bedrijfsterrein in te perken tot een aanvaardbaar niveau.

Bij het parket van Antwerpen loopt een onderzoek naar de activiteiten van 3M. De omgevingsinspectie stelde ook een proces-verbaal op van haar bevindingen, dat wordt overgemaakt aan het Antwerpse gerecht.

De activiteiten van 3M in Zwijndrecht liggen sinds april onder het vergrootglas. Toen maakte De Standaard bekend dat de werken voor de Oosterweelverbinding graven in grond die verontreinigd is door PFOS. Ook al stopte 3M bijna twintig jaar geleden met de productie van die stof, door de niet-afbreekbaarheid blijft ze sterk aanwezig in de omgeving.