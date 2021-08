‘Laat eerste coronaprik vóór 10 september zetten, anders maak je het jezelf moeilijker’

Wie nog niet gevaccineerd is en dat alsnog wil laten doen, laat best vóór 10 september de eerste prik zetten in het vaccinatiecentrum. ‘Wie zich dan nog niet naar een vaccinatiecentrum heeft begeven, maakt het zichzelf moeilijker om nog gevaccineerd te worden nadien’, zo zei het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid vrijdag tijdens een persbriefing. ‘Het is dus echt wel de last call voor de eerste coronaprik.’

De deadline van 10 september is er omdat de vaccinatiecentra in Vlaanderen op 15 oktober de deuren sluiten (en er nog genoeg tijd moet zijn voor de tweede prik). ‘Dat is de datum die werd afgesproken om te sluiten, dan stopt de financiering van de vaccinatiecentra door de Vlaamse regering’, aldus Dirk Dewolf, administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Er zijn ook vaccinatiecentra die al vroeger sluiten, een beslissing die Dewolf kan begrijpen. ‘We realiseren ons zeer goed dat de volumes (van vaccins die geplaatst worden, red.) dermate aan het afnemen zijn, dat het openhouden van alle vacinatiecentra niet nodig is’, zei hij.

Dewolf benadrukt nog dat sluitingen van vaccinatiecentra gebeuren in overleg. Ze fuseren bijvoorbeeld met een ander centrum in dezelfde eerstelijnszone, of ze verhuizen naar een andere locatie. ‘Onze grootste bekommernis is dat er binnen de eerstelijnszone een vaccinatiemogelijkheid blijft’, aldus Dewolf, zodat de bevolking nog steeds een optie heeft.

Planning

Dat het werkvolume in de vaccinatiecentra afneemt, blijkt ook uit de cijfers van de geplande prikken de komende weken. Deze week worden er in de Vlaamse vaccinatiecentra nog bijna 197.000 prikjes gezet, maar dat aantal zakt naar ruim 126.000 in de week van 30 augustus, en naar circa 50.000 per week in de weken daarna.

Tot 10 september gaat de aandacht vooral naar het verder inenten van de 12- tot 17-jarigen. Daarnaast is er die ‘last call’ voor de eerste coronaprik, en worden er nog tweede prikken toegediend die wegens vakantie waren uitgesteld.

In een tweede fase - van 10 september tot 15 oktober - krijgen zowat 300.000 à 400.000 mensen met een verminderde immuniteit een uitnodiging voor een extra prik, de zogenoemde boosterdosis. Daanaast zullen de centra ook de deuren openen voor onder meer internationale studenten en docenten die nog niet gevaccineerd zijn.

Hoe het vaccineren na 15 oktober zal gebeuren, wordt nog bekeken. ‘We zijn aan aantal scenario’s aan het uitdenken’, zo zei Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). De uitwerking hangt bijvoorbeeld af van de beslissing wie er nog meer een boosterdosis zal krijgen.

Vaccinatiegraad

Vlaanderen rondde vrijdag de kaap van 75 procent volledig gevaccineerden. Net geen 5 miljoen inwoners kregen twee vaccindosissen toegediend, of één dosis in het geval van het Janssen-vaccin. ‘Daarmee hebben we een nieuwe, belangrijke kaap gehaald’, aldus Beke.

‘We hebben de vaccinatiecampagne de voorbije maanden verdiept en verbreed’, zo zei Beke nog, erop wijzend dat intussen ook nagenoeg 95 procent van de 65-plussers volledig gevaccineerd is en 93 procent van het zorgpersoneel. ‘Met al deze cijfers kunnen we zeggen dat we al onze ambities die we voor de zomervakantie hadden, overtroffen hebben.’