Waarom oogt het nieuwe tv-seizoen zo mak?

De Vlaamse tv-zenders programmeren dit najaar bewezen successen en bekende formules. De vernieuwing komt van de streamingdiensten.

Onze zenders hebben de voorbije dagen hun schema voor het najaar bekendgemaakt. Wat opvalt, is dat er op zeker gespeeld wordt. En dát in een tijd waarin de zenders de hete adem van de streamingdiensten in de nek voelen. Op Netflix, Streamz en co. zijn er immers wél vernieuwende dingen te zien. Is de strijd gestreden of wordt het strijdtoneel verlegd?

Voor de beste luisterervaring en meer podcasts: download gratis onze podcast-app.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Valerie Droeven| Presentatie Alexander Lippenveld| Redactie Marjan Justaert| Eindredactie Cathérine De Kock | Audioproductie Joris Van Damme| Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.