Greenpeace en BBL staken verzet tegen (gas)centrales

De milieuorganisaties Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu betreuren dat er subsidies zullen gaan naar fossiele centrales, maar willen de bladzijde omdraaien en in zich inzetten om de alternatieven voor fossiele centrales zo snel mogelijk te ontwikkelen.

‘Nu er een fundamentele verschuiving in de richting van een hernieuwbaar energiesysteem plaatsvindt bij de grote industriële spelers, is het belangrijk dat milieuorganisaties en het bedrijfsleven zoeken naar punten van overeenstemming’, zegt Erwin Cornelis van de Bond Beter Leefmilieu. ‘De urgentie van de klimaatcrisis noodzaakt iedereen om elke opportuniteit tot duurzame CO2-besparing te grijpen.’

‘Er is nu vooral nood aan een positief energieproject voor ons land’, vindt Jan Vande Putte, energie-expert bij Greenpeace België. ‘De kansen liggen wijd open: de jongste studie van netbeheerder Elia schuift een combinatie van slimme vraagsturing, elektrificatie van warmte en transport, en hernieuwbare energie naar voor om onze bevoorrading te verzekeren.’

De organisatie Tegengas, die beroepen indient tegen de gascentrales, blijft de steun aan gascentrales ‘illegaal’ noemen, ook al heeft de Europese Commissie anders geoordeeld. ‘Europees commissaris Verstager had op basis van de studies van de federale energieregulator Creg moeten concluderen dat het hier wel degelijk om illegale staatssteun gaat’, vindt de burgergroep.

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) reageert op de opmerking van haar federale collega Tinne Van der Straeten (Groen) dat de weg nu open ligt naar honderd procent hernieuwbare energie erg negatief. ‘Het enige hernieuwbare is het belastinggeld dat we ieder jaar in deze gascentrales moeten stoppen’, laat ze op Twitter weten. ‘En dat zonder het klimaat er beter van wordt. Integendeel.’