Jef Vandorpe na zege in eerste ronde tennisronde: ‘Hou goed gevoel over aan match’

Jef Vandorpe (ITF 16) heeft zich vrijdag vrij makkelijk geplaatst voor de tweede ronde van het rolstoeltennis op de Paralympische Spelen.

De twintigjarige Antwerpenaar, de jongste tennisser in Tokio, versloeg in zijn eerste duel de Oostenrijker Nico Langmann (ITF 27) in twee sets (6-4 en 6-1). Achteraf was Vandorpe heel tevreden. ‘Na de eerste set te hebben binnengehaald viel er een druk van mijn schouders’, klonk het.

‘Ik ben ontzettend blij ik vandaag de overwinning heb kunnen behalen’, opende Vandorpe. ‘In het begin van de wedstrijd ging het een beetje stroef. Er waren wel wat zenuwen. Ik speelde mijn eigen spel niet en hield me in. Daardoor maakte ik veel te veel fouten en kon ik geen druk zetten. Maar ik kon dan gelukkig toch nog terugkomen en de set winnen. Nadien besefte ik dat ik door mijn moeilijke moment heen was. Er viel ook een druk van mijn schouders. Ik voelde mij veel comfortabeler en kon de wedstrijd vervolgens met een heel goed gevoel beëindigen. Ik ben heel trots dit te hebben kunnen neerzetten in mijn eerste wedstrijd op de Paralympische Spelen.’

Zes uur uitgesteld

De partij van Vandorpe stond oorspronkelijk om 11 uur Japanse tijd op het programma, maar werd door de hoge temperaturen in Tokio met meer dan zes uur uitgesteld. ‘Het uitstel van mijn match heeft misschien mee mijn moeilijke start in de hand gewerkt’, legde hij uit. ‘Het was op zich geen probleem voor mij. Ik had het ook wel verwacht. Ik was eigenlijk voor negentig procent zeker dat de match zou worden uitgesteld. De temperatuur was te hoog. Dat was gisteren ook al het geval. Er waren toen nog geen matchen, maar er werd toen wel gecommuniceerd dat indien het ook vandaag zo warm zou zijn de matchen later zouden gespeeld worden. Mijn wedstrijd stond natuurlijk wel om 11 uur gepland. Dan moet je klaar zijn en dat was ik.’

‘Het was ook een verstandige beslissing mijn wedstrijd uit te stellen’, ging Vandorpe verder. ‘Het was echt warm en dan kan het gevaarlijk worden. Ik deed mijn opwarming om 9u30 en toen was het al erg warm. De gezondheid van de spelers blijft het belangrijkste. We hebben allemaal de beelden gezien op de Olympische Spelen waarbij spelers het terrein in een rolstoel verlieten. Wij zitten ook wel in een rolstoel, maar dat is om een andere reden (lachend).’

Mogelijke revelatie

De kop is eraf voor Vandorpe, die links en rechts wordt genoemd als een mogelijke revelatie in het rolstoeltennis in Tokio. ‘Ik kijk vol goede moed naar de rest van het toernooi’, eindigde hij. ‘Het zijn mijn eerste Spelen. Niets moet, alles mag. Mijn volgende tegenstander is nog niet bekend (de Israëliër Adam Berdichevsky (ITF 26) of de Australiër Ben Weekes (ITF 32), red.), maar ik denk dat ik tegen beiden wel minstens 50 procent kans heb. Ik start vol vertrouwen, maar weet ook dat een overwinning lang niet zeker is. Ik ken beide spelers hun sterke en zwakke punten. Het maakt mij niet uit wie het wordt. In het dubbelspel heb ik samen met Joachim Gérard ook ambitie. We moeten niet beginnen met druk op onszelf leggen en spreken over medailles, we hebben ook een moeilijke loting, maar we gaan er wel vol voor gaan.’