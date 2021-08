Genk en Antwerp kennen hun tegenstanders in groepsfase Europa League

Racing Genk speelt in de volgende ronde van de Europa League tegen Dinamo Zagreb (Kro), West Ham (Eng) en Rapid Wien (Oos). Antwerp moet voorbij Olympiakos (Gri), Frankfurt (Dui) en Fenerbahçe (Tur) zien te geraken. Dat werd zonet beslist via loting in Istanbul.

De groepen voor de Europa League:

Groep A

Olympique Lyon

Rangers

Sparta Praag

Brøndby



Groep B

AS Monaco

PSV Eindhoven

Real Sociedad

Sturm Graz

Groep C

Napoli

Leicester City

Spartak Moskou

Legia Warschau

Groep D

Olympiacos

Eintracht Frankfurt

Fenerbahçe

Antwerp

Groep E

Lazio

Lokomotiv Moskou

Marseille

Galatasaray

Groep F

Braga

Red Star Belgrado

Ludogorets

Midtjylland

Groep G

Bayer Leverkusen

Celtic

Real Betis

Ferencvaros

Groep H

Dinamo Zagreb

Genk

West Ham

Rapid Wien

Conference League

De loting voor de Conference League volgt om 13.30 uur. Het balletje met de naam van AA Gent zit in de pot met reekshoofden, net als die van AS Roma (Ita), Tottenham (Eng), Bazel (Zwi), Slavia Praag (Tsj), Kopenhagen (Den), AZ (Ned) en Linzer ASK (Oos).

Uit de tweede bokaal kunnen zij Feyenoord (Ned), Qarabag (AZe), Maccabi Tel Aviv (Isr), PAOK (Gri), Rennes (Fra), Partizan (Ser), Cluj (Roe) en Luhansk (Oek) loten, uit de derde Union Berlijn (Dui), CSKA Sofia (Bul), Vitesse (Ned), Slovan Bratislava (Slk), Jablonec (Tsj), Alashkert (Arm), Flora (Est) en Kairat (Kaz), uit de vierde Lincoln Red Imps (Gri), Randers (Den), Omonia Nicosia (Cyp), Anorthosis Famagusta (Cyp), HJK (Fin), Maccabi Haifa (Isr), Bodö/Glimt (Noo) en Mura (Sln).

In beide Europese bekercompetities worden 32 clubs over acht groepen verdeeld. De acht groepswinnaars plaatsen zich voor de achtste finales. In de Europa League neemt de tweede van een groep het om een plaats in de achtste finales op tegen een club die derde werd in de Champions League. De derde gaat door in de Conference League en neemt het daar voor een plaats bij de laatste zestien op tegen een runner-up.