Britten lieten lijst met Afghaanse medewerkers achter in ambassade, VS deelden namen met taliban

Terwijl gevreesd wordt voor wraakacties van de taliban op Afghanen die westerse landen bijstonden, blijkt in de Britse ambassade van Kaboel een lijst achtergelaten te zijn met contactgegevens van Afghaanse medewerkers. Ambtenaren van de Verenigde Staten hebben volgens Politico dan weer lijsten met namen van Afghaanse burgers die met de VS hebben samengewerkt, doorgegeven aan de taliban.

Journalist Anthony Loyd van de Britse krant The Times vond de lijst dinsdag in de Britse ambassade toen hij vergezeld van een talibanpatrouille de verlaten diplomatieke zone in de Afghaanse hoofdstad bezocht.

In de documenten stonden contactgegevens en adressen van drie Afghaanse medewerkers van de ambassade. Loyd vond, terwijl talibanmilitanten toekeken, ook cv’s van vier sollicitanten, waarin sommigen beschreven voor welke andere landen ze eerder werkten. De papieren lagen op de grond en werden blijkbaar vergeten toen de ambassade op 15 augustus verlaten werd.

Telefoontjes naar de nummers op de lijst wezen uit dat sommige Afghaanse medewerkers nog vaststonden buiten de luchthaven. Volgens The Times werden de drie medewerkers en hun families pas geëvacueerd nadat de krant hun gegevens had doorgegeven aan de Britse overheidsdienst voor Buitenlandse Zaken.

Parlementair onderzoek

Het overheidsdienst geeft de fout toe, maar zegt dat het ambassadepersoneel zijn uiterste best had gedaan om gevoelige informatie te vernietigen toen de ambassade halsoverkop verlaten moest worden. En dat het belangrijkste is dat ze de drie families nu in veiligheid hebben kunnen brengen. Het lot van minstens twee sollicitanten is wel onduidelijk.

Het incident zal onderzocht worden door een Britse parlementaire commissie, meldt de voorzitter van het Foreign Affairs Select Committee, Tom Tugendhat. Het onderzoek zal zich toespitsen op ‘de manier waarop de overheidsdienst deze crisis aanpakte’. ‘Het bewijs komt al binnen’, aldus Tugendhat.

Wraakacties

De zaak veroorzaakt ophef omdat gevreesd wordt voor wraakacties tegen Afghanen die hulp boden aan westerse landen. Net daarom krijgen de VS opnieuw kritiek nadat de nieuwssite Politico aan het licht heeft gebracht dat Amerikaanse ambtenaren de taliban lijsten hebben bezorgd van Amerikaanse burgers in het land, maar ook van Afghanen die met de VS samengewerkt hebben of een verblijfsvergunning hebben.

‘Ze hebben alle Afghanen eigenlijk op een dodenlijst gezet’, klinkt het bij een van de anonieme bronnen van de website. ‘Het is vreselijk en schokkend en geeft een slecht gevoel.’

De Amerikaanse overheid verdedigt zich door te zeggen dat het die namen alleen heeft doorgegeven wanneer er een concrete reden voor was, bijvoorbeeld wanneer een bus toegang moest krijgen. Dan gaven ze naar eigen zeggen de namen door van de passagiers.