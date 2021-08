Balta profiteert van grondstoffen én meer verkoop

De grootste West-Europese tapijtgroep Balta profiteerde in de eerste jaarhelft van de nog vorig jaar goedkoop ingekochte voorraden én van een sterk volumeherstel.

De West-Vlaamse tapijtgroep Balta is op de beurs van Brussel één van de sterkste stijgers met een koerswinst van om en nabij de 8 procent. Dat is te danken aan de stevige cijfers die Balta deze ochtend publiceerde.

Balta wist de omzet sterk op te drijven, waardoor de marges herstelden en zo het nettoverlies flink te beperken. Het nettoverlies in de eerste jaarhelft van vorige jaar daalde van 16,8 miljoen naar 3,3 miljoen euro. En zonder de kosten van het doorrollen van de obligatieschuld zou Balta normaal een nettowinst hebben geboekt. De omzet kwam uit op 318,3 miljoen (plus 21,7 procent).

Cyrille Ragoucy, die zowel ceo als voorzitter is van de raad van bestuur bij Balta, was dan ook tevreden over de resultaten. ‘Het is het resultaat van hard werken van het Balta-team’, zei hij. Ragoucy gaf ook mee dat de tweede jaarhelft zich lastiger aandient.

Alles wordt duurder

Daar waar bedrijven al maanden steen en been klagen over hoge kosteninflatie onder meer door gestegen grondstoffenprijzen, wisten veel bedrijven daar initieel voordeel uit te halen. Balta bijvoorbeeld kocht in de tweede jaarhelft van vorig jaar grondstoffen in aan een veel lagere prijs dan nu. Die oude voorraad was door de prijsstijgingen meer geld waard. Maar dat effect is grotendeels uitgespeeld. In de tweede jaarhelft zal dat op het resultaat wegen. Balta moet nu zelf duurdere grondstoffen inkopen. En niet alleen grondstoffen. ‘Alles wat we aanraken wordt duurder’, zei Ragoucy veelzeggend. ‘Electriciteit, gas, logistieke kosten...’

Los van het grondstoffeneffect, was er ook een belangrijk volume-effect. Zeker tegenover het tweede kwartaal van vorig jaar toen de lockdown volop speelde. In de eerste jaarhelft van dit jaar lukte Balta in een omzetgroei van ruim een vijfde. De operationele marge verdubbelde tot 13,9 procent. De sterkste groei zat in de afdeling karpetten, maar ook kamerbreed tapijt ging erop vooruit. Daar werd in de mate van het mogelijke gemikt op wat hogere margeproducten.

‘We profiteerden ook van de heropening van de winkels’, zei Ragoucy. Eén minpunt: de afdeling commercieel tapijt, zeg maar tapijt voor kantoren zoals tegels, deed het minder goed. De omzet daalde ligt. Volgens Ragoucy is het orderboekje sterk, maar nemen bedrijven nog een afwachtende houding aan inzake leveringen. Dat zou te maken hebben met de oprukkende deltavariant.

Ragoucy kreeg geen enkele vraag over het afspringen van de verkoop van Modulyss, de producent van tapijttegels in Zele. Unilin (Quickstep) stond op het punt die afdeling te kopen maar een akkoord sprong in de laatste rechte lijn af. De schuldratio van Balta verbeterde maar in absolute cijfers blijft de schuld hoog en de ruimte om te investeren te beperkt. En daar ligt de echte uitdaging voor de tapijtgroep.