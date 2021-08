Amerikaanse volleybalster neemt voor tweede keer zwanger deel aan Paralympics

De Amerikaanse zitvolleybalster Lora Webster (35) neemt zwanger deel aan de Paralympics, en dat al voor de tweede keer.

In een mededeling van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) vertelde Webster dat ze momenteel al in de twintigste week van haar zwangerschap zit. Ook in 2012 in Londen, toen ze zilver won met de Verenigde Staten, speelde ze zwanger. Ze hield dat op dat moment wel stil voor haar ploegmaats dat ze zwanger was, om hen niet aan het twijfelen te brengen. Webster krijgt haar vierde kind.

‘Ik weet hoe ik me als zwangere vrouw moet gedragen in een wedstrijd’, zegt Webster. ‘Mijn lichaam weet wat het moet doen. En ik weet wat ik moet doen om de baby te beschermen.’ Het doel in de competitie blijft hetzelfde. Webster behaalde in 2004 brons voor de Verenigde Staten, en zowel in 2008 als in 2012 zilver. Bij de Paralympics-overwinning in 2016 was ze er niet bij.