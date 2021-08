Paralympiër Piotr Van Montagu plaatst zich rechtstreeks voor 1/16e finales: ‘Heel blij met prestatie’

Piotr Van Montagu heeft vrijdag zijn debuut gemaakt op de Paralympische Spelen. De boogschutter werd achttiende in de kwalificaties van compoundcompetitie en was daar achteraf heel tevreden mee. ‘Gezien de weersomstandigheden is dit top.’

Na twaalf ‘ends’, twaalf keer zes pijlen, totaliseerde de 32-jarige Van Montagu, die geen armen heeft en schiet met behulp van een voet, 683 punten. ‘Daar ben ik heel blij mee’‘, zei hij na afloop. ‘Ik eindig halverwege het pak en laat een aantal zeer goede schutters achter mij. Ik heb ook heel goede punten, zeker gezien de hitte hier in Tokio. Ik heb het lastig met de hitte. Met mijn boog en mijn borstbeschermer om mij heen is het heel zwaar en warm. Gelukkig was mijn coach er om mij te verzorgen en ook om na elke ‘end’ ijs in mijn nek te leggen. Zonder hem zou het onmogelijk zijn geweest deze prestatie neer te zetten.’

‘Vooraf was ik ook wel een beetje zenuwachtig. Ik zou graag zeggen dat het niet zo was, maar het was wel zo (lachend). Je hebt altijd wel een minimum aan stress nodig, te zelfzeker zijn is niet goed, maar vandaag was er toch nog iets meer spanning.’

Zestiende finales

Dankzij zijn achttiende plaats staat Van Montagu zaterdag rechtstreeks in de zestiende finales. De 1/32e finales worden gespeeld door de acht laagst geklasseerde boogschutters van de kwalificaties. Zij strijden voor de laatste vier tickets voor de 1/16e finales. Daarin is om 6u13 Belgische tijd (13u13 in Japan) de Thai Anon Aungaphinan de tegenstander van Van Montagu. Aungaphinan werd vrijdag vijftiende in de kwalificaties.

‘Mijn grote doel was vandaag goed doorkomen. Of ik dan morgen één of twee matchen moest spelen, dat was afwachten’, zei Van Montagu. ‘Ik kom nu rechtstreeks in de 1/16e finales. Daar ben ik al heel blij mee. Ik ben hier in Tokio niet op zoek naar een medaille. Daarvoor ben ik nog te nieuw in deze sport.’

‘Droom om hier te zijn’

‘Ik kijk nooit op voorhand naar mijn volgende tegenstander in een competitie. Mentaal is een knock-outfase zoals morgen natuurlijk helemaal anders. Er komt ook meer stress bij kijken. Vandaag ging het om een klassement, morgen is het een duel. Maar uiteindelijk ben je toch zelf je eerste opponent. Bij een duel wil ik ook altijd in de eerste plaats mezelf verbeteren. Als ik goed schiet, mijn punten haal en een goed gevoel heb, kan ik mezelf niets verwijten. Als ik slecht schiet, is het een ander verhaal. Als de tegenstander beter is, is dat zo.’

Het zijn voor Van Montagu zijn eerste Paralympische Spelen en de Henegouwer keek dan ook zijn ogen uit. ‘Het is een droom om hier te zijn. Het is echt impressionant. Je merkt dat de Paralympics top zijn op alle gebieden, op organisatorisch vlak ook. Het is heel leuk om hier te zijn.’