Duitse miljonair Kai Wünsche (81) verdronken nadat hij overboord slaat van luxeschip

Aan de Nederlandse kust is het lichaam aangespoeld van de Duitse ondernemer Kai Wünsche. Hij zou begin vorige week overboord zijn geslagen van het luxe-cruiseschip Europa, op weg naar Antwerpen. De 81-jarige Wünsche was een bekende zakenman in Duitsland.

De gepensioneerde Wünsche vertrok samen met zijn echtgenoot Rainer Thomson op 15 augustus in Hamburg voor een cruisereis van 13 dagen. Hun eerste stop zou Antwerpen zijn, maar een dag naar vertrek signaleerde Thomson de verdwijning van zijn partner.

Er werd toen al gevreesd dat hij overboord geslagen was. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) zette vijf reddingsboten, de kustwacht-sleepboot, een helikopter en een vliegtuig in om de man te vinden. Een woelige zee met tot wel zes meter hoge golven maakte de zoektocht echter zo goed als onmogelijk. Na meer dan vier uur werd de zoektocht stopgezet.

Afgelopen dinsdag spoelde een lichaam aan op het strand van Terschelling. Het blijkt nu om de voormalige modemagnaat te gaan. De politie gaat niet uit van een misdrijf, maar houdt wel rekening met alle scenario’s. Dat schrijft de Duitse krant Bild. Camerabeelden hebben geen spoor van geweld of andere verdachte zaken aan boord van het schip kunnen registeren.

De zakenman was vooral in Duitsland bekend en onder meer eigenaar van Joop!, luxe-modelabel. Op zijn dood wordt in zijn geboorteland geschokt gereageerd.