Antwerp-trainer Brian Priske verschijnt halfnaakt op de persconferentie na kwalificatie

Brian Priske (44), de Deense coach van Antwerp, verscheen op de persconferentie in ontbloot bovenlijf en met handdoek rond het middel. Een gevolg van een weddenschap, zo bleek.

Antwerp plaatste zich na een geweldige voetbalavond in een kolkend Bosuilstadion voor de poulefase van de Europa League. Het stamnummer 1 versloeg het Cypriotische Omonia Nicosia in de play-offronde na strafschoppen (3-2, 2-0 na 90 en 120 minuten).

De trainer verscheen halfnaakt op de persconferentie omdat hij een weddenschap had verloren. ‘Rudi (Cossey, red.) had me gisteravond gezegd: Coach, we gaan 3-0 winnen, hè’, verklaarde Priske. ‘Ik zei: “Oké, als dat lukt en we pakken ook onze eerste clean sheet, dan sta ik zonder kleren de pers te woord”.’ En zo geschiedde.

Over de prestatie van zijn team was hij uiteraard lovend. ‘Het was een ongelooflijke wedstrijd’, zei Priske. ‘We deden er alles aan om te winnen. De voorbije twee maanden is hier zo veel gebeurd en zijn hier zo veel nieuwkomers neergestreken. Tot nu toe liep het een beetje minder, maar dit succes is enorm belangrijk. Iedereen verdient dit.’