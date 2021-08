Dit weten we al over de dodelijke aanslagen in Kaboel

IS-K heeft de twee aanslagen opgeëist aan de luchthaven van Kaboel in Afghanistan. Minstens twee bommen gingen af in een massa wachtende mensen. Dit weten we al.

Wat is er precies gebeurd?

In de Afghaanse hoofdstad Kaboel hebben zich donderdag twee explosies voorgedaan. Om 18.25 uur lokale tijd ging de eerste bom af net buiten ‘Abbey Gate’, een van de toegangspoorten van de luchthaven. Een tweede bom explodeerde een korte tijd later aan het nabijgelegen Baron Hotel.

Foto: DS Infografiek

Volgens generaal Kenneth McKenzie, bevelhebber van de Amerikaanse legerafdeling CentCom voor het Midden-Oosten, waren de explosies het resultaat van een ‘complexe aanval’ waarbij twee zelfmoordbommen zijn afgegaan, en openden gewapende mannen daarna het vuur.

Hoeveel slachtoffers zijn er?

De dodentol is gestegen naar minstens 85. Minstens 72 burgers lieten het leven. Daarnaast overleden volgens het Pentagon 13 Amerikaanse militairen, onder wie zeker 10 mariniers en één lid van de medische staf. 18 anderen raakten gewond. Het gaat om de eerste Amerikaanse militairen die in actie omkomen in Afghanistan in het laatste anderhalfjaar, en het zou de zwaarste tol zijn sinds in 2011 30 Amerikanen overleden toen een helikopter werd neergeschoten.

Opmerkelijk is dat aanvankelijk door de taliban gemeld werd dat bij de 72 burgerslachtoffers ook 28 talibanleden waren, maar de extremistische groepering spreekt dat nu tegen. ‘Wij hebben geen slachtoffers te betreuren’, zegt woordvoerder Zabihullah Mujahid. ‘Het incident deed zich voor in een gebied dat gecontroleerd wordt door Amerikaanse troepen.’

Bij de aanslagen raakten ook minstens 140 mensen gewond.

Is de situatie in Kaboel onder controle?

Volgens generaal Kenneth McKenzie kunnen nieuwe aanvallen ‘elk moment’ plaatsvinden. ‘We geloven dat het de wens van de terroristen is om deze aanvallen voort te zetten, en wij verwachten dat deze aanvallen zullen aanhouden. We doen alles wat we kunnen om voorbereid te zijn.’ De Amerikanen houden aan de luchthaven rekening met autobommen, raketaanvallen en zelfmoordterroristen die zichzelf opblazen.

Er wordt volop met de taliban samengewerkt om de luchthaven zo goed mogelijk te beveiligen, zegt McKenzie.

Even was er donderdagavond na de tweede aanslag opnieuw paniek toen in Kaboel op enkele kilometers van de luchthaven opnieuw een luide explosie te horen was, maar dat bleek geen aanslag te zijn. Volgens de taliban was het een gecontroleerde ontploffing van het Amerikaanse leger dat munitie vernietigde.

Wie heeft de aanslag gepleegd?

De explosies zijn wellicht het werk van IS-K, de lokale franchise van Islamitische Staat. IS heeft in ieder geval de aanslag opgeëist en zegt dat Amerikanen en Afghaanse ‘collaborateurs’ het doelwit waren. Er zouden ook talibanleden onder de slachtoffers zijn. In een door zijn propagandakanaal Amaq verspreid communiqué zegt IS dat één van zijn strijders langs checkpoints van de taliban en beveiliging van de Amerikanen is geraakt. Hij zou tot op minder dan vijf meter van verzamelde Amerikaanse soldaten, vertalers en ‘collaborateurs’ gekomen zijn, aan een kamp waar Amerikaanse troepen papierwerk verifieerden van mensen die voor het leger werkten. Daar bracht hij zijn explosieven tot ontploffing.

De strijder wordt door IS genoemd als Abdul Rahman al-Logari, een naam die suggereert dat hij Afghaans was. Daarbij is een foto gepost van een persoon met een bommengordel en geweer, zijn gezicht grotendeels bedekt, poserend voor een IS-vlag. Bewijzen voor de beweringen werden niet geleverd.

De voorbije dagen hadden verschillende wereldleiders wel al op het gevaar van een aanslag door de lokale afdeling IS-K gewezen. En dat was precies de reden waarom ons land woensdagavond besliste om de evacuaties stop te zetten. Meerdere landen, waaronder de VS, het VK en Australië, waarschuwden burgers om weg te gaan van bij de luchthaven, verwijzend naar de dreiging van aanslagen door IS.

De Verenigde Staten gaan er alvast van uit dat de aanslag inderdaad uitgevoerd werd door IS, en zien geen aanwijzingen van medeplichtigheid door de taliban. ‘De laatste paar weken waren we erop gewezen door onze inlichtingendiensten dat IS-K, een aartsvijand van de taliban, met mensen die vrijgelaten werden toen twee gevangenissen geopend werden, complexe reeksen aanslagen planden. Onder meer tegen ons’, aldus Amerikaans president Joe Biden donderdagavond tijdens een persconferentie.

Komen er represailles?

Tijdens diezelfde persconferentie gaf Biden aan van wel. Hij heeft de militaire leiding de opdracht gegeven om operaties voor te bereiden tegen IS. ‘Aan de terroristen: we zullen niet vergeven. We zullen niet vergeten. We zullen jullie opjagen en laten boeten’, zei hij.

‘Over het vinden van de IS-leiders die hierachter zitten’, zei Biden: ‘We denken te weten wie ze zijn – al zijn we niet zeker – en we zullen manieren vinden, zonder grote militaire operaties, om ze te pakken.’

De VS beseffen dat de Amerikaanse troepen en de burgers aan de luchthaven een doelwit zijn, maar zien niet meteen een dreiging voor aanslagen in de VS zelf, aldus het Witte Huis. De Amerikanen zullen samenwerken met landen in de regio om te voorkomen dat IS daartoe in staat zou worden. Meer troepen naar Afghanistan sturen om te helpen met de evacuatie indien het leger daarom vraagt, sluit Biden niet uit. Hen echter terugsturen voor een oorlog ter plaatse, is niet aan de orde.

Hoe reageren de taliban?

Een woordvoerder van de taliban zegt dat de mensenmassa een goede beveiliging onmogelijk maakte. Ze leggen de schuld bij de Amerikanen. ‘We veroordelen met klem deze dodelijke aanval die gebeurde in een deel van de luchthaven van Kaboel dat onder controle is van de Amerikanen’, zegt woordvoerder Mujahed. ‘Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in dat gebied.’

Gaan de evacuaties door?

Door de terreurdreiging in Kaboel stopte ons land woensdagavond met de evacuatiemissie. De voorbije dagen haalde België zo’n 1.400 personen uit Afghanistan.

De Amerikanen zetten door. ‘We zullen ons niet laten afschrikken door terroristen. We zullen de missie voortzetten’, zei Biden donderdagavond. Ook generaal McKenzie zei dat ‘we kunnen doorgaan met onze missie, zelfs als we zulke aanvallen krijgen’.

Er zouden nog een duizendtal Amerikanen in Afghanistan zijn, van wie ruim twee derde heeft aangegeven het land te proberen verlaten. In totaal werden al 104.000 personen via de luchthaven gered waarvan 66.000 door de Amerikanen. De VS willen zich nog steeds tegen het einde van de maand terugtrekken uit Afghanistan, al willen ze daarna nog hulp bieden om Amerikaanse burgers en Afghaanse bondgenoten het land te laten verlaten.

Ook het Verenigd Koninkrijk gaat ‘tot het laatste moment’ door met de evacuaties. ‘Wij zijn in staat om het programma voort te zetten op dezelfde manier, volgens de tijdlijn die we hebben, en dat is wat we zullen doen’, verklaarde Brits premier Boris Johnson.

Volgens Johnson was het leger de evacuaties al maanden aan het voorbereiden en waren ze zich bewust van de gevaren. ‘Er gingen altijd kwetsbaarheden voor terrorisme en opportunistische terroristische aanvallen zijn.’ Johnson zei dat hij verwacht dat de taliban Afghaanse bondgenoten nog zullen laten vertrekken na de deadline voor de evacuaties. Als het nodig is, zal het VK daarvoor druk uitoefenen op ‘de nieuwe autoriteiten in Afghanistan’.